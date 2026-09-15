Τα media της Σκοτίας προχώρησαν στην αποκάλυψη νέων πληροφοριών για τις συζητήσεις του Τζον Σούταρ με τη Ρέιντζερς και το ρίσκο που πήρε η ομάδα της Γλασκόβης.

Το ζήτημα μεταγραφής του 29χρονου κεντρικού αμυντικού στον Άρη παραμένει ανοιχτό, ειδικά από τη στιγμή που η διοίκηση της Ρέιντζερς αντιλήφθηκε ότι δεν της… βγήκε το ρίσκο που πήρε σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων. Μάλιστα, συγκεκριμένα media της Σκοτίας επιρρίπτουν τη συνολική ευθύνη στον προπονητή της ομάδας, Ντέρεκ ΜακΊνες, καθιστώντας τον υπεύθυνο για το μπέρδεμα που έχει δημιουργηθεί και τον κίνδυνο παραμονής ενός παίκτη τον οποίον δεν υπολογίζει. Βέβαια, σύννεφα υπάρχουν και στη συνεργασία του ΜακΊνες με το club.

Τις τελευταίες ώρες προχώρησαν στην αποκάλυψη νέων πληροφοριών για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σημειώνουν ότι η συμφωνία αποδέσμευσης περιλάμβανε ένα ποσό αποζημίωσης μειωμένο κατά περίπου 20%-25% σε σχέση με τα χρήματα που επρόκειτο να εισπράξει ο παίκτης της ερχόμενη σεζόν. Επί τούτου βέβαια, οι απόψεις διίστανται. Κατά την ιστοσελίδα «rangersnews.uk», οι ετήσιες απολαβές του παίκτη ανέρχονται στα 500.000 ευρώ.

Κι ενώ οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει, ξαφνικά η Ρέιντζερς εμφανίστηκε απρόθυμη στην καταβολή ποσοστού μεγαλύτερου του 50%. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Τζον Σούταρ ακύρωσε την πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και τη μεταγραφή.