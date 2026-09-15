Ο Άρης δεν έχει αποσύρει την πρότασή του για την απόκτηση του Τζον Σούταρ και κατά τα media της Σκοτίας, το ενδεχόμενο μεταγραφής του έμπειρου στόπερ παραμένει ανοιχτό.

Σε προφορικό επίπεδο, ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με συνολικές απολαβές οι οποίες – σύμφωνα με τα media της Σκοτίας – ανέρχονται στα 1.4 εκατ. ευρώ. Η διαφωνία του Τζον Σούταρ με τη Ρέιντζερς για την αποζημίωσή του είναι ο λόγος του «παγώματος» της υπόθεσης, κατά τα ίδια media όμως, στις τελευταίες ώρες αυτή η υπόθεση έχει βγει από το «ψυγείο». Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη της κάθε πλευράς. Η Ρέιντζερς θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του παίκτη και ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός γνωρίζει ότι εφόσον παραμείνει στη Γλασκώβη, δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής.

Κατά το «Football FanCast»… «όλα έδειχναν ότι ο Σούταρ θα έχανε την ευκαιρία μεταγραφής του στον Άρη. Ο ίδιος είχε ζητήσει από τη Ρέιντζερς να του καταβάλλει τα χρήματα του συμβολαίου και παρότι ο σύλλογος ήταν πρόθυμος στο να τον αφήσει να φύγει υπό την προϋπόθεση του οικονομικού συμβιβασμού, το αίτημά του απορρίφθηκε. Η υπόθεση ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, πλέον όμως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την ακύρωση του υπόλοιπου ποσού και την παραχώρηση του Σούταρ στον Άρη».

Κατά τους Σκοτσέζους, βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ της πλευράς του παίκτη και του club, γεγονός το οποίος ανοίγει τον δρόμο της μεταγραφής του στον Άρη. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν πάρει θέση στην όλη ιστορία και απλά έχουν σημειώσει ότι έχουν συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή και περιμένουν τη συμφωνία του Σούταρ με τη Ρέιντζερς για την αποζημίωση, ούτως ώστε να έρθει στη Θεσσαλονίκη.