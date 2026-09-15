Οι ατάκες του Σαλάχ Εντίν για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο, μίλησε στο κανάλι του συλλόγου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την άφιξή του στην Αθήνα.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ τόνισε ότι ήρθε για να κατακτήσει το νταμπλ, ενώ σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε η παρουσία των συμπατριωτών του Ουναϊ και Λούζα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Γνώριζα ότι είναι από τα πολύ μεγάλα club της Ελλάδας, με μεγάλη ιστορία και πάρα πολλούς φιλάθλους. Αυτό που με έπεισε να έρθω ήταν το πλάνο μου έδειξαν. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή και αυτοί με έπεισαν», είπε αρχικά ο Σαλάχ Εντίν και πρόσθεσε:

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις, καθώς με αυτούς συνεργάζεσαι. Συνεπώς οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί απέναντί μου, ήταν ενθουσιασμένοι μαζί μου κι εγώ ενθουσιάστηκα με το πλάνο που μου παρουσίασαν.

Έχουν πολύ υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας ως ομάδα. Θέλουμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να προχωρήσουμε στην Ευρώπη και γι' αυτό ήρθα.

Σαφώς η παρουσία του Ουναϊ και του Λούζα έπαιξε ρόλο στην επιλογή μου. Όσο για μένα, είμαι γρήγορος, καλός κι αμυντικά κι επιθετικά κι αυτά τα στοιχεία θέλω να δώσω στην ομάδα».

Οι δηλώσεις του Σαλάχ Εντίν στο βίντεο