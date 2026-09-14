ΠΑΟΚ: Το ραντεβού στην Τούμπα του Σιμόν Μπανζά
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα πλέον ο Σιμόν Μπανζά. Ο Κογκολέζος επιθετικός αποκτήθηκε δανεικός για έναν χρόνο και λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του έκανε ένα ποστάρισμα στο instagram με το βίντεο της παρουσίασης του απευθυνόμενος στους φίλους του Δικεφάλου.
Σε αυτό στέλνει κλείνει...ραντεβού μαζί τους στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας στο γήπεδο. "Ελπίζω να σας δω στην Τούμπα" έγραψε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου.
Βέβαια το επόμενο εντός έδρας ματς του ΠΑΟΚ αργεί αρκετά αφού είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, ωστόσο ο Μπανζά έχει πάρει ήδη γεύση από Τούμπα, αφού παρακολούθησε από τις σουίτες το χθεσινό τοπικό ντέρμπι με τον Άρη.
Ευχές από την Αλ Τζαζίρα
Η Αλ Τζαζίρα, η ομάδα που διατηρεί τα δικαιώματα του και τον παραχώρησε δανεικό στον ΠΑΟΚ, του έστειλε τις ευχές της για καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.
Simon Banza joins Greek side PAOK on loan.
Wishing Simon all the best for his next chapter.#AlJaziraClub pic.twitter.com/dKG7CCWlLD— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) September 14, 2026
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