Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Σιμόν Μπανζά μ’ ένα εντυπωσιακό βίντεο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τον Κονγκολέζο επιθετικό στον γνωστό για εκείνον ρόλο του… Joker.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Σιμόν Μπανζά με ένα εντυπωσιακό βίντεο, που γυρίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνεται με τον νέο επιθετικό του Δικεφάλου στον ρόλο του... Joker.

Με ξεχωριστό τρόπο επέλεξε ο «Δικέφαλος» να παρουσιάσει τη μεταγραφή του Σιμόν Μπανζά, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο με φόντο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην 6η προβλήτα, όπου συνεχίζονται τα έργα αναμόρφωσης, με το βιομηχανικό σκηνικό του λιμανιού, τα κοντέινερ και τις εγκαταστάσεις να αποτελούν το σκηνικό για την πρώτη επίσημη παρουσία του Κονγκολέζου επιθετικού ως ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Η κορύφωση έρχεται στο φινάλε. Ο Μπανζά βρίσκεται μπροστά σ' ένα άδειο κοντέινερ και βλέπει ένα τραπουλόχαρτο με τον Joker. Το σηκώνει, το κοιτάζει και αμέσως σχηματίζει με τα δύο χέρια του το χαρακτηριστικό χαμόγελο.

Η εικόνα «κλειδώνει» και το μήνυμα του ΠΑΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη:

«BANZA IS HERE».

Ο 30χρονος επιθετικός είναι και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του από την Αλ Τζαζίρα με οψιόν αγοράς η οποία ανέρχεται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον φορ από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του φετινού ρόστερ των «ασπρόμαυρων».

Δείτε την εντυπωσιακή παρουσίαση του Σιμόν Μπανζά από το PAOK TV:

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