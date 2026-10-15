Χωρίς νέα απρόοπτα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Κανονικά Μιχαηλίδης και Λουσέ, εκτός λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ

Χωρίς νέα απρόοπτα ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει το απουσιολόγιο να παραμένει περιορισμένο, αλλά τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα να αυξάνονται.

Εκτός με ίωση ο Ντεσπόντοφ, επιστροφές για Μιχαηλίδη και Λουσέ



Η μοναδική απουσία που καταγράφηκε στο ενημερωτικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν αυτή του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, που την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, έμεινε εκτός προπόνησης λόγω μιας ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

Από εκεί και πέρα, δεν υπήρξε άλλη αναφορά σε προβλήματα, κάτι που σημαίνει ότι γυμνάστηκαν κανονικά τόσο ο Γιάννης Μιχαηλίδης —ο οποίος είχε αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή στο «πατατράκ» με την Καλαμάτα— όσο και ο Τομ Λουσέ, που είχε μείνει εκτός αποστολής στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων.

Αυτοματισμοί, τακτική και τουρνουά



Στο αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι, οι παίκτες του Δικεφάλου δούλεψαν στην κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας, καθώς και στους επιθετικούς αυτοματισμούς, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων σε περιορισμένο χώρο.

Το ενδιαφέρον στις αποφάσεις του Λίσι



Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί. Όσο κι αν ο Αλέσιο Λίσι δεν συνηθίζει να «ανοίγει τα χαρτιά» του με δοκιμές ενδεκάδας στις προπονήσεις, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον το ποιες αλλαγές σκοπεύει να πραγματοποιήσει, προκειμένου να αλλάξει δραστικά την προβληματική εικόνα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.