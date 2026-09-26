Σε μεγάλα «κέφια» ο Αζέντιν Ουναϊ, έκανε θεαματική εμφάνιση στο ματς της εθνικής Μαρόκου απέναντι στο Γκαμπόν αποδεικνύοντας πως διανύει μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας.

Σε εξαιρετική βραδιά βρέθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ με την φανέλα του Μαρόκου στην αναμέτρηση με το Γκαμπόν (2-0). Ο μέσος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση, αποτελώντας το βασικό «κινητήριο μοχλό» της εθνικής του ομάδας στον δρόμο για μία άνετη επικράτηση.

Ο 26χρονος έκανε προσπάθεια να σκοράρει, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 27ο λεπτό. Κατάφερε, όμως, για άλλη μια φορά να τραβήξει τα βλέμματα παίζοντας με μια άνεση που ήταν «σαν να γλιστρούσε στο χορτάρι» όπως ανέφερε και το «Sport.le360.ma».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αναμφίβολα ο πιο τεχνικά χαρισματικός ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο Ουναΐ βρίσκεται σε μία βραδιά όπως αυτή, δίνει σχεδόν την εντύπωση ότι… γλιστρά πάνω στο χορτάρι, τόσο ομαλές και φυσικές είναι οι κινήσεις του με την μπάλα. Εξαιρετικά άνετος στους μικρούς χώρους, τους οποίους αναζητούσε συνεχώς, προσπάθησε σε κάθε ευκαιρία να πάρει πρωτοβουλίες, να περάσει αντιπάλους και να “σπάσει” τις γραμμές της άμυνας».