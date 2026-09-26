Παναθηναϊκός: Εξαιρετική εμφάνιση του Ουναϊ με την εθνική Μαρόκου
Σε εξαιρετική βραδιά βρέθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ με την φανέλα του Μαρόκου στην αναμέτρηση με το Γκαμπόν (2-0). Ο μέσος του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση, αποτελώντας το βασικό «κινητήριο μοχλό» της εθνικής του ομάδας στον δρόμο για μία άνετη επικράτηση.
Ο 26χρονος έκανε προσπάθεια να σκοράρει, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 27ο λεπτό. Κατάφερε, όμως, για άλλη μια φορά να τραβήξει τα βλέμματα παίζοντας με μια άνεση που ήταν «σαν να γλιστρούσε στο χορτάρι» όπως ανέφερε και το «Sport.le360.ma».
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Αναμφίβολα ο πιο τεχνικά χαρισματικός ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο Ουναΐ βρίσκεται σε μία βραδιά όπως αυτή, δίνει σχεδόν την εντύπωση ότι… γλιστρά πάνω στο χορτάρι, τόσο ομαλές και φυσικές είναι οι κινήσεις του με την μπάλα. Εξαιρετικά άνετος στους μικρούς χώρους, τους οποίους αναζητούσε συνεχώς, προσπάθησε σε κάθε ευκαιρία να πάρει πρωτοβουλίες, να περάσει αντιπάλους και να “σπάσει” τις γραμμές της άμυνας».
Ounahi vs Gabon— The translator (@sajadTranslator) September 25, 2026
Showtime @AzzedineOunahi 🍿 pic.twitter.com/Zty0Pjgkoa
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.