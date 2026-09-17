Έφτασε η μεγάλη στιγμή!

Η μεγάλη ώρα για τον ΟΦΗ έφτασε, καθώς φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο (19:45) για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League!

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνεχίζουν να γράφουν ιστορία και μπαίνοντας στη μάχη της League Phase στοχεύουν σε ιδανική εκκίνηση για να γράψουν άλλη μία χρυσή σελίδα. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει δείξει στο χορτάρι πως κάθε φορά είναι έτοιμη να «τρυπήσει» το «ταβάνι» της και αρνείται να βάλει όρια στις φιλοδοξίες της.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου τον περασμένο Απρίλιο με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου ήταν η αρχή, με τον ΟΦΗ να συνεχίζει με την ίδια θέληση και αποτελεσματικότητα.

Το ξεκίνημα της σεζόν είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικό, με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ και την πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας, με δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα προκριματικά.

Παράλληλα και στο πρωτάθλημα οι «μελανόλευκοι» έχουν 9 βαθμούς, με 3 νίκες και μία ήττα, ενώ προέρχονται από ιστορικό «διπλό» στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού με το γκολ του Κόντρο (0-1) που ήταν επιστέγασμα άλλης μίας εξαιρετικής εμφάνισης.

Η ψυχολογία όλων είναι στα ύψη, ο κόσμος θα γεμίσει το Παγκρήτιο και το 1-0 οποιαδήποτε στιγμή είναι σε ενισχυμένη απόδοση 3.57.

Η ιστορική στιγμή της πρεμιέρας σε ευρωπαϊκό όμιλο λαμβάνει χώρα απέναντι στη Χόφενχαϊμ που τερμάτισε 5 η στην περσινή Bundesliga για να επιστρέψει στο Europa League μετά τη σεζόν 2024/2025 όπου είχε ρεκόρ 2-3-3 στη League Phase, τερματίζοντας στην 27 η θέση.

Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλζερ προέρχεται από το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα με το 2-1 επί της Στουτγκάρδης, έπειτα από δύο ήττες με Κολωνία (3-2) και Ντόρτμουντ (2-3), μετρώντας 3/3 ματς με G/G. Στο 1.81 το G/G στην αναμέτρηση.

Εκ των πλέον φορμαρισμένων παικτών της κρητικής ομάδας είναι ο Ταξιάρχης Φούντας που είναι πάντα μέσα στις φάσεις. Το combo του 1Χ διπλή ευκαιρία και γκολ από τον Φούντα προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 8.80.

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