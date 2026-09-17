Το ταξίδι του ΟΦΗ στο League Phase του Europa League ξεκινάει με τον ίδιο να υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο ΟΦΗ ρίχνεται στη μάχη για τη League Phase του Europa League όπου θα φιλοξενήσει τη γερμανική Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο στην Κρήτη (19:45, Magenta Sports 2).

Οι Κρητικοί είναι η δεύτερη ελληνική εκπροσώπηση μετά τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση και θέλει να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση απέναντι στον γερμανικό σύλλογο που πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45 (Magenta Sports 2)