Europa League: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΟΦΗ
Μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο ΟΦΗ ρίχνεται στη μάχη για τη League Phase του Europa League όπου θα φιλοξενήσει τη γερμανική Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο στην Κρήτη (19:45, Magenta Sports 2).
Οι Κρητικοί είναι η δεύτερη ελληνική εκπροσώπηση μετά τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση και θέλει να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση απέναντι στον γερμανικό σύλλογο που πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 19:45 (Magenta Sports 2)
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