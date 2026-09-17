Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (17/9).

Ακόμη μία Πέμπτη (17/09) που το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο από δράση με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί μέσω Europa League και Κυπέλλου Ελλάδος. Φυσικά απ' αυτό δεν λείπει και το πλούσιο σε περιεχόμενο Youtube του Gazzetta με τρεις εκπομπές.

Τον «χορό» ανοίγει το Gazz Floor στις 12:00, ακολουθούν οι Galacticos by ELABET στις 14:00 ενώ στις 16:15 έχει QnA για τον Άρη με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιώργο Στράντζαλη.

Στα των αγώνων στις 17:00 η Εθνική Ελλάδος των ανδρών συνεχίζει την πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ έχοντας να αντιμετωπίσει την Σλοβακία με στόχο τη νίκη στο τελευταίο της ματς στους ομίλους, μήπως και καταφέρει να βελτιώσει τη θέση της.

Στις 17:45 η ΑΕΚ ρίχνεται στη «μάχη» για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το SKAI, που έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης.

Στις 19:45 ο ΟΦΗ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του φετινού Europa League στο Ηράκλειο όπου και θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Χόφενχαϊμ με στόχο να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις στον θεσμό αυτό που συμμετέχει για πρώτη φορά.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας