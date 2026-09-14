Ο Παναθηναϊκός θα παίξει κόντρα στην Καλαμάτα χωρίς τους οπαδούς του.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με 4 στα 4, βρίσκεται μόνος του στην κορυφή και στις τάξεις των οπαδών του επικρατεί ενθουσιασμός.

Η ΠΑΕ, όπως αναμενόταν, ζήτησε εισιτήρια από την Καλαμάτα για τις ανάγκες των οπαδών της στο επικείμενο ματς των δύο ομάδων στη Νεάπολη. Το παιχνίδι να θυμίσουμε ότι θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 19:30.

Η απάντησή της ομάδας της Μεσσηνίας, ωστόσο, ήταν αρνητική. Η Καλαμάτα επικαλέστηκε σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας, βάσει της οποίας δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πλην του Παναθηναϊκού κι άλλες μεγάλες ομάδες δεν θα πάρουν εισιτήρια, εφόσον φιλοξενηθούν στο ίδιο γήπεδο.

Με την πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο ότι το γήπεδο της Νεάπολης θα πρασίνιζε, όμως, ο Δήμος Νίκαιας, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες και η αστυνομία δεν ήταν τόσο θετική στο να δοθούν εισιτήρια. Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν θα παίξουν χωρίς οργανωμένη παρουσία των οπαδών τους.