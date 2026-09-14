Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το ντέρμπι... κορυφής κόντρα στον Παναιτωλικό και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής για πρώτη φορά έπειτα από 981 μέρες.

Πριν λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να επανέλθει στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και μαζί με τον Παναιτωλικό, για πρώτη φορά έπειτα από 958 μέρες. Τρεις μέρες μέτα, οι «πράσινοι» επικράτησαν των Αγρινιωτών με 3-0 στο ΟΑΚΑ κι έμειναν πλέον μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία.

Το συναίσθημα αυτό είχαν να το βιώσουν πάρα πολύ καιρό και πιο συγκεκριμένα 981 μέρες, αφού τελευταία φορά είχαν βρεθεί στην κατάσταση αυτή στις 8 Ιανουαρίου του 2024. Τότε είχαν εδραιωθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, έχοντας πίσω τους τον ΠΑΟΚ με 38, ο οποίος είχε χάσει από τον Άρη.

Συνάμα, με τη χθεσινή νίκη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε το 5/5 εν Ελλάδι κι έφτασε τα 11 ματς αήττητος, απέχοντας πλέον μονάχα δύο αγώνες από το να ισοφαρίσει το ιστορικό σερί της ομάδας του Γιάννη Κυράστα το 2001, το οποίο είχε διακοπή στις 16/10/2021, όταν το «τριφύλλι» είχε χάσει με 2-1 από την Άρσεναλ στο Champions League έπειτα από δύο γκολ του Ανρί.