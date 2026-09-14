Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ικάρντι που απασχόλησε τον Ολυμπιακό, δείχνει θετικός να συνεχίσει στη Λάτσιο.

Το όνομα του Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, συνεχίζει να απασχολεί την ποδοσφαιρική Ευρώπη, καθώς ο Αργεντίνος στράικερ παραμένει ελεύθερος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τελευταίο update από τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο πρώην επιθετικός της Γαλατάσαραϊ, δείχνει θετικός στο να μετακομίσει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Λάτσιο.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος, οι Λατσιάλι βρίσκονται σε επαφές με τον μάνατζερ του 33χρονου επιθετικού, έχοντας επανέλθει για την περίπτωσή του, καθώς ασχολήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως προκύπτει, ο Ικάρντι δείχνει πρόθυμος έτσι ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό μεταξύ όλων των πλευρών και εκείνος να επιστρέψει στη Serie A για λογαριασμό των Μπιανκοσελέστι. Θυμίζουμε πως στο παρελθόν φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της Ίντερ (2013-2020), έχοντας 124 γκολ και 29 ασίστ σε σύνολο 219 εμφανίσεων.