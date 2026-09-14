Ικάρντι - Ολυμπιακός: «Κοντά» στη Λάτσιο ο Αργεντίνος, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Το όνομα του Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, συνεχίζει να απασχολεί την ποδοσφαιρική Ευρώπη, καθώς ο Αργεντίνος στράικερ παραμένει ελεύθερος.
Ωστόσο, σύμφωνα με το τελευταίο update από τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο πρώην επιθετικός της Γαλατάσαραϊ, δείχνει θετικός στο να μετακομίσει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Λάτσιο.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος, οι Λατσιάλι βρίσκονται σε επαφές με τον μάνατζερ του 33χρονου επιθετικού, έχοντας επανέλθει για την περίπτωσή του, καθώς ασχολήθηκαν και το περασμένο καλοκαίρι.
Όπως προκύπτει, ο Ικάρντι δείχνει πρόθυμος έτσι ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό μεταξύ όλων των πλευρών και εκείνος να επιστρέψει στη Serie A για λογαριασμό των Μπιανκοσελέστι. Θυμίζουμε πως στο παρελθόν φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα της Ίντερ (2013-2020), έχοντας 124 γκολ και 29 ασίστ σε σύνολο 219 εμφανίσεων.
.@OfficialSSLazio, ripresi i contatti con l’agente di Icardi: l’argentino ora è più propenso al trasferimento— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 14, 2026
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