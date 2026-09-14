Ισπανικό ρεπορτάζ συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, με πιθανό σενάριο τον δανεισμό του Ολλανδού μέσου.

Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό συνδέει τον Άρη με τον Τουν Χάισελχαρτ της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούμπεν Οργκέιρα, ο Ολλανδός μέσος είναι πιθανό να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, προκειμένου να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον τόσο από τον Άρη όσο και από τον Ατρόμητο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει μέχρι στιγμής κάποια συμφωνία ή προχωρημένη επαφή.

«Ο Τουν Χάισελχαρτ θα μπορούσε να πάει προς την Ελλάδα. Ο Ολλανδός μέσος θα μπορούσε να φύγει δανεικός στις τελευταίες ώρες της αγοράς, με τον Άρη και τον Ατρόμητο να είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα ήταν διατεθειμένες να τον αποκτήσουν ως δανεικό», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Χάισελχαρτ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Ολλανδία με τη φανέλα της Ντε Γκράαφτσαπ, καταγράφοντας 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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