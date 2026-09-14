Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για τη βήμα-βήμα βελτίωση που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός και τον κόσμο του που ανταποκρίνεται στο ποδοσφαιρικό... κάλεσμα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη ένα μικρό βήμα στο μακρύ μονοπάτι που έχει να διαβεί στη φετινή σεζόν κερδίζοντας τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ με 3-0 και μένοντας πλέον έτσι μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας ήδη χτίσει μια διαφορά τριών βαθμών από τον ΠΑΟΚ, τεσσάρων από την ΑΕΚ και πέντε από τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» άρεσαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι κι αυτή τη φορά, παρ' ότι ο αντίπαλός τους δεν έπαιξε με δέκα παίκτες σε κανένα σημείο του αγώνα. Ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο στο χορτάρι, ήταν σοβαροί στο ανασταλτικό κομμάτι και με μία ολοκληρωμένη εμφάνιση έκαναν τον κόσμο τους να περάσει καλά για ακόμη ένα φετινό παιχνίδι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να μην κρατήσει ίδια την βασική του ενδεκάδα για τρίτο σερί ματς κόντρα στους Αγρινιώτες κι έδωσε έτσι το βάπτισμα του πυρρός, σε επίπεδο αρχικού σχήματος, στους Αζεντίν Ουναΐ και Ιμράν Λούζα, δύο παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει τελευταίοι χρονικά το φετινό καλοκαίρι, εξαιρώντας τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί είναι εγνωσμένης ποιότητας και η ένταξή τους στο αρχικό σχήμα βελτίωσε και ομόρφυνε ακόμη περισσότερο την εικόνα του «τριφυλλιού». Όχι πως αναμενόταν να συμβεί κάτι διαφορετικό, αλλά καμία φορά χρειάζεται κάποια πράγματα να επιβεβαιώνονται από τη θεωρία στην πράξη.

Εκείνοι έφεραν ακόμη περισσότερη ενέργεια και ποιότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ενώ ενίσχυσαν και το στοιχείου της έμπνευσης, αφού πρόκειται για δύο παίκτες που δεν είναι εύκολο να προβλέψεις τι θα κάνουν, συνθήκη που πάντα προβληματίζει την αντίπαλη άμυνα.

Η ποιότητα που διαθέτει τον βοηθάει να καθαρίζει τα ματς αυτά

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλης ποιότητας που έχει πλέον ο Παναθηναϊκός από τη μέση και μπροστά τον έχει βοηθήσει να μπορεί να βρίσκει συνεχώς τις λύσεις στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά πως δεν παρουσιάζεται σοβαρός και στην άμυνα.

Τα παιχνίδια αυτά όμως με τους μικρομεσαίους ξεκλειδώνονται πολύ πιο εύκολα, όταν οι «πράσινοι» μπορούν και δημιουργούν αρκετά, ώστε να σκοράρουν εύκολα, παρ' ότι χάνουν ευκαιρίες. Το είπε άλλωστε και ο Νίστρουπ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι θέλει η ομάδα του να σκοράρει ευκολότερα και περισσότερο προκειμένου να τελειώνει τα ματς όταν της δίνεται η ευκαιρία.

Γιατί στα δύο προηγούμενα ματς με τον ΠΑΟΚ και την Κηφισιά δεν το έκανε ενώ είχε τις στιγμές και στη δεύτερη περίπτωση ειδικά λίγο έλειψε να το πληρώσει ακρίβα.

Πριν το χθεσινό παιχνίδι, στα πρώτα δέκα της σεζόν, ο Παναθηναϊκός «έτρεχε» με 2,05xG ανά αγώνα (χωρίς να μετράμε τα πέναλτι). Τι σημαίνει αυτό; Ότι έκανε τελικές οι οποίες δικαιολογούσαν να σκοράρει μέχρι και 2 γκολ ανά παιχνίδι. Μία επίδοση που η περσινή βερσιόν της ομάδας δεν περνούσε ούτε απ' έξω.

Ταυτόχρονα στο αμυντικό κομμάτι δεχόταν τελικές που έφτασαν τα 1,38xGa, δηλαδή θα μπορούσε να δέχεται τόσα τέρματα ανά ματς. Σίγουρα η συγκεκριμένη επίδοση θέλει περισσότερη δουλειά, αλλά αυτή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται και μπορεί κανείς να το καταλάβει από την πτωτική πορεία που ακολουθεί ο συγκεκριμένος δείκτης έπειτα από τα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Στην ουσία οι «πράσινοι» αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο +0,67xG ανά αγώνα, επίδοση που δείχνουν να μπορούν να βελτιώσουν όσο περνάει ο καιρός κι ενταχθούν όλα τα κομμάτια και εναρμονιστούν με τη φιλοσοφία του προπονητή τους.

Κάτι άλλο εντυπωσιακό που εμπίπτει ακριβώς στην ποιότητα αυτή που έχει συγκεντρωθεί στο ρόστερ και είναι αποτέλεσμα της επένδυσης του ιδιοκτήτη και της δουλειάς των Κοτσόλη και Νίστρουπ στον μεταγραφικό σχεδιασμό είναι το βάθος που έχει αποκτήσει το «τριφύλλι».

Δεν είναι μόνος πως έχει πολλές λύσεις από τη μέση και μπροστά, αλλά πως είναι όλες μία και μία. Τώρα αυτό φαίνεται από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Π.χ. χθες ο Δανός κόουτς έβαλε από τον πάγκο τους Λιβάι, Τεττέη, Κάνγκουα, Τσάπρα και Πελίστρι. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα φανεί, όταν αρχίσουν οι απουσίες για διάφορους λόγους (τιμωρίες, τραυματισμοί κλπ.).

Ο κόσμος αρχίζει να το χαίρεται και να το πιστεύει

Πάμε, όμως και στο τσιπάκι που αρχίζει να γυρίζει. Μπορεί ο Νίστρουπ να θεώρησε πως το πιο δύσκολο πράγμα που έκανε από τον ερχομό του στην Ελλάδα είναι το γεγονός πως πέρασε την ομάδα στο League Phase του Conference League ενώ ταυτόχρονα έχτιζε μία νέα ομάδα με πολλές προσθαφαιρέσεις να γίνονται ανάμεσα στα παιχνίδι, ωστόσο το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό.

Είναι πως κατόρθωσε να γυρίσει την ατμόσφαιρα εναντίον εκείνου και της ομάδας του, να κάνει στην άκρη τη μιζέρια της προηγούμενης σεζόν και να αρχίσει να δίνει στον κόσμο του Παναθηναϊκού λόγους να επιστρέψει στο γήπεδο.

Σίγουρα σ' αυτό έχει βοηθήσει και η κατάσταση των υπολοίπων, που έχει αναπτερώσει τις ελπίδες και την ψυχολογία των «πράσινων» φιλάθλων, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος θα μπορούσε να αποτελέσει μια πραγματικότητα.

Και προσπαθούν να βάλουν σ' αυτό το «τρυπάκι» και τους παίκτες με τα συνθήματα για πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των τελευταίων αγώνων. Όμως, ακόμη είναι νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο.

Το σημαντικό είναι πως πλέον το «τριφύλλι» κάνω τον οπαδό του να προσμένει πως και πως να έρθει το επόμενο παιχνίδι της ομάδας του γιατί περνάει καλά παρακολουθώντας την. Σίγουρα θέλει και το αποτέλεσμα, όμως το γεγονός ότι θα σηκωθεί από το καρεκλάκι ή τον καναπέ του τόσες φορές μέσα σ' ένα παιχνίδι δεν είναι κάτι που πρέπει να περνάει απαρατήρητο.

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά να δημιουργήσει μία σημαντική «μαγιά» συνδυάζοντας το καλό ποδόσφαιρο, την υγεία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας του με την δείψα και την τρέλα του κόσμου κι αν το πετύχει αυτό και μόνο τότε, θα αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες για να είναι ο επόμενος πρωταθλητής.