Ο φορ που κοιτάζει να πάρει ο Ολυμπιακός έως την Τρίτη (15/9)!

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις ενέργειες άμεσης ενίσχυσης του Ολυμπιακού στη γραμμή κρούσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κλείσουν μέχρι αύριο έναν επιθετικό που δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο και όχι ελεύθερο και ο οποίος θα είναι σε θέση να μπει άμεσα στις προπονήσεις και να προσφέρει. Υπάρχει και ο ελεύθερος Ικάρντι, αλλά άλλες είναι οι προτεραιότητες.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει μπροστά τη μεταγραφική του μηχανή για την απόκτηση επιθετικού και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρη: να βρεθεί και να κλείσει φορ μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο (για ελεύθερους υπάρχει παράθυρο έως τις 29 Σεπτεμβρίου), εφόσον φυσικά καταστεί εφικτό. Η ανάγκη για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης είναι δεδομένη και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί να μπορεί να προσφέρει άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεχωρίσει τρεις - τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών φυσικά είναι ο Μάριους της Σάμσουνσπορ και ο Παουλίνιο της Τολούκα. Ο Αντόνιο Κορδόν, ο Τζέφρι Μονκάντα και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχουν καταλήξει στους επιθετικούς που θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιος από τους τρεις θα είναι εκείνος που τελικά θα φορέσει τα ερυθρόλευκα.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επιλογών που εξετάζονται είναι ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεσμεύονται αυτή τη στιγμή με συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι για να προχωρήσει μία από τις συγκεκριμένες υποθέσεις θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τον σύλλογο στον οποίο ανήκει ο παίκτης.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, είναι διατεθειμένος να κινηθεί αποφασιστικά, καθώς αυτό που προέχει είναι να αποκτηθεί ένας φορ που θα μπορεί να μπει άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο.

Και εδώ βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τις λύσεις των ελεύθερων. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αναζητούν αυτή τη στιγμή απλώς έναν διαθέσιμο επιθετικό. Θέλουν παίκτη έτοιμο να παίξει. Να έρθει στον Ρέντη και να μπει χωρίς μεγάλη καθυστέρηση σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων, ώστε ο Αλγκουαθίλ να έχει μία επιπλέον λύση στην επίθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Γι’ αυτό και το πρώτο deadline είναι η αυριανή μέρα. Εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να ολοκληρώσει μία από τις τρεις υποθέσεις μέχρι τότε, θα έχει κάνει ακριβώς την κίνηση που επιθυμεί: έναν επιθετικό αγωνιστικά ενεργό και διαθέσιμο να μπει άμεσα στην ομάδα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τότε οι επιλογές αναπόφευκτα θα ανοίξουν προς τη δεξαμενή των ελεύθερων.

Εκεί ασφαλώς υπάρχει και το όνομα του Μάουρο Ικάρντι, με τον οποίο έχει ήδη υπάρξει επαφή. Ο Αργεντινός αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση και βρίσκεται στο κάδρο των διαθέσιμων λύσεων, όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού.

Προτεραιότητα είναι να αποκτηθεί ένας φορ που θα μπορεί να βοηθήσει τώρα, όπερ σημαίνει ότι θα είναι σε ομάδα και θα έχει κάνει προετοιμασία. Οι επόμενες ώρες λοιπόν αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς στον Ολυμπιακό έχουν ήδη περιορίσει σημαντικά τη λίστα και πλέον απομένει να φανεί ποια από τις τρεις υποθέσεις μπορεί να προχωρήσει μέχρι τέλους.

Είναι πλέον ένα θέμα που χειρίζονται αποκλειστικά οι Κορδόν και Μονκάντα.