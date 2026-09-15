Ολυμπιακός: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό
Το ποσό των 10.000 ευρώ θα πληρώσει ο Ολυμπιακός έπειτα από την απόφαση της ΔΕΑΒ καθώς όπως ανακοίνωσε επέβαλε τη συγκεκριμένη χρηματική ποινή στους ερυθρόλευκους για 80 σπασμένα καθίσματα στο Πανθεσσαλικό στο πρόσφατο ματς με τον Βόλο.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:
Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
Αφού έλαβε υπόψη της
α) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,
από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 05/09/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, που κάθονταν στις κερκίδες των θυρών 31 έως 42 του ανωτέρω Σταδίου, προέβησαν σε θραύση περίπου ογδόντα (80) πλαστικών καθισμάτων, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 48/2026 Απόφασή της, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), σε βάρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, συνεκτιμώντας και την εκ μέρους της αποκατάσταση των φθορών.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
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