Με την έλευση των 4 συνεργατών του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών υπό τη νέα μορφή του θα έχει 10 άτομα.

Ως γνωστόν ο Αλγκουαθίλ έχει 4 άτομα ως πιο δικό του επιτελείο στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος είναι ο 53χρονος Ισπανός Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή και ήταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ σε όλη του την πορεία σε δεύτερη και πρώτη ομάδα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ως βοηθός του θα είναι ο Αρκάιτζ Λακάμπρα που ήταν στο πλάι του και στην Αλ Σαμπάμπ ενώ γυμναστής θα αναλάβει ο Σεντρίκ Τιούς. Τέλος, ο νέος γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μίκελ Σαϊθάρ που επίσης ήταν μαζί του στην Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Αγριογιάννη.

Σχετικά με την πρώτη ομάδα το δεκαμελές επιτελείο κλείνει με έξι Έλληνες. Είναι ο γυμναστής Χρήστος Μουρίκης, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός προπονητή, ο Μάκης Βενιαμίν ως βοηθός προπονητή τερματοφυλάκων (που υπήρξε ο συνεργάτης του Αγριογιάννη), ο Κωνσταντίνος Λιούγκος ως γυμναστής αποκατάστασης και οι αναλυτές Γιάννης Βογιατζάκης και Ιωσήφ Λουκάς.