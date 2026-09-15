'Εσε: «Να πάρουμε την πρωτοβουλία και την ευθύνη»

Ο Σαντιάγκο Έσε έδειξε με τις δηλώσεις του ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να βγούν μπροστά σε αυτήν την δύσκολη συνθήκη.

Ο Σαντιάγκο Έσε εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου πριν τη Γιαγκελόνια. Ο Αργεντίνος χαφ έπειτα από ερώτηση που του έγινε για το εάν θα είναι βασικός και να ρωτήσει τον κόουτς Αλγκουαθίλ αλλά και για την Ευρώπη σχολίασε: «Και να τον ρωτήσετε (τον προπονητή) δεν θα πάρετε απάντηση.

Δεν θέλω να μιλάω για το ευρωπαϊκό όχι γιατί δεν μου δίνει χαρά αλλά για να μην το συγκρίνουμε. Άλλη διοργάνωση και άλλες συνθήκες. Δεν ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για τη νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι έχει γίνει στο παρελθόν».

Για το πόσο σημαντική είναι η πρεμιέρα με φόντο το όνειρο του Europa: «Το Conference πέρασε και πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό. Θα πρέπει να μιλάμε για το μέλλον. Μακάρι τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Είναι πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας και ελπίζουμε να κερδίσουμε. Να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να εκπληρωθεί ο στόχος, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Βλέπουμε τα ματς ένα - ένα».

Για το γεγονός πως έχει σκοράρει μόνο στα ευρωπαϊκά και το αν πρέπει να βγει εκείνος και οι συμπαίκτες του μπροστά: «Ολοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε, είτε στο γκολ είτε στην άμυνα. Θα πρέπει αύριο όχι να προσπαθούμε να βάλουμε γκολ, αλλά να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ότι είναι καλό για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να το κάνουμε».

Για την ήττα από τον ΟΦΗ και την αντίδραση, αλλά και για τη Γιαγκελονια: «Φυσικα και το νιώθουμε: έχουμε την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλά αποτελέσματα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μας επηρεάζει. Δεν είχαμε πολύ χρόνο αλλά μέχρι αύριο πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.

Ώστε από εδώ και πέρα να είναι καλός ο Ολυμπιακός. Η Γιαγκελονια είναι καλή ομάδα και πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο».

Για το τι θα πει στους συμπαίκτες του και το αν θα παίξει: «Και να ρωτήσω τον προπονητή δεν θα πάρω απάντηση. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ότι δεν θέλω να μιλάω για Conference δεν σημαίνει ότι το ξεχνάω. Απλά τώρα είναι μια άλλη διοργάνωση και δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ότι έγινε.

Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια νίκη, αλλά χωρίς να στεκόμαστε στο παρελθόν γιατί δεν μας εξυπηρετεί».

Για το τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης από άλλη ήπειρο, ο Γκονζάλες, για να προσαρμοστεί: «Αυτο που προέχει είναι η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα του ζητήσουν γκολ και να βοηθάει την ομάδα. Κάνει καλή δουλειά, είναι καλό παιδί και είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε».