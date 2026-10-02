Σκληρή ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την κατάρρευση του τοπικού ποδοσφαίρου

Η ΑΕ Μεσολογγίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας με τον Παναιτωλικό με ανακοίνωσή του να κάνει λόγο για κατάρρευση του τοπικού ποδοσφαίρου.

Μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες του ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας, η ΑΕ Μεσολογγίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ του νομού και ο Παναιτωλικός, ο σύλλογος που κρατάει ψηλά την σημαία του ποδοσφαίρου της περιοχής, δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο.

Τα «καναρίνια» με ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για κατάρρευση του τοπικού ποδοσφαίρου και επισημαίνει πως αυτή η αποχώρηση, μιας ιστορικής δηλαδή ομάδας θα αφυπνίσει αυτούς που πρέπει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ανακοίνωση αδυναμίας συμμετοχής στο τοπικό πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας και η οριστική αποχώρηση απ’ αυτό της Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου, αποτελεί «μαύρη σελίδα» για το ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας.

Στη επέτειο των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου η εκπρόσωπος της πρωτεύουσας της Αιτωλοακαρνανίας στο Ελληνικό ποδόσφαιρο με σχεδόν ένα αιώνα δράσης (ιδρύθηκε το 1931) και προσφοράς, με συμμετοχή στις Εθνικές κατηγορίες (Β’, Γ’, Δ’), πρώτη σε κατακτήσεις τίτλων στην ΕΠΣ (14 πρωταθλήματα Α’ κατηγορίας, 8 κύπελλα), η ΑΕ Μεσολογγίου βάζει «λουκέτο».

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί θλίψη, αλλά και έντονο προβληματισμό για την πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το ερασιτεχνικό μας ποδόσφαιρο. Ο Παναιτωλικός με σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει (ειδικά την τελευταία δεκαετία) έχει αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος, αλλά τόσο η διοίκηση της ΕΠΣ που με παράνομες πρακτικές παραμένει αγκιστρωμένη στις καρέκλες της εξουσίας χωρίς να ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα, όσο και άλλοι θεσμικοί φορείς «σφυρίζουν αδιάφορα» παρά την συνεχιζόμενη διάλυση του ποδοσφαίρου μας.

Όταν ομάδες με το εκτόπισμα της ΑΕ Μεσολογγίου «γονατίζουν» και τελικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμετοχής τους σε ένα ερασιτεχνικό (και υποβαθμισμένο από κάθε άποψη) πρωτάθλημα, αποδεικνύεται πόσο δύσκολη έως αδύνατη είναι η επιβίωση άλλων Σωματείων και γιατί ο συνολικός αριθμός τους έχει συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό, στον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας.

Ελπίζουμε ότι αυτή η ηχηρή απώλεια ενός αθλητικού Συλλόγου όπως η ΑΕ Μεσολογγίου, θα αφυπνίσει επιτέλους όσους στρουθοκαμηλίζουν και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, αναλαμβάνοντας άμεσα πρωτοβουλίες, ότι η Αιτωλοακαρνανία δικαιούται ένα καλύτερο αύριο ΚΑΙ στο ποδόσφαιρο».