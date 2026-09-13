Η ευκαιρία του Μπένι στο 76' (δοκάρι) ήταν ό,τι πιο αξιόλογο σ' ένα «μουντό» 0-0 στη Λεωφόρο μεταξύ της (ανώτερης) Κηφισιάς και του Λεβαδειακού, ο οποίος δεν έχει σκοράρει μετά από 4 αγωνιστικές.

Χωρίς σκορ και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρησης της ανώτερης Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στο «μηδέν» (0-0). Βαθμολογικός σεφτές για τους Βοιωτούς, οι οποίοι δεν έχουν σκοράρει σε τέσσερα ματς πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων έφτασε τους δυο βαθμούς, ενώ για ακόμα ένα ματς της έλειψε η αποτελεσματικότητα στο επιθετικό τρίτο. Δοκάρι ο Μπένι, τέταρτο στη ζεόν για το σύνολο του Λέτο.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Αποστολάκη, Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ και Αμπάντα μπροστά του. Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ στα χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Αντόνισε - Μπένι εξτρέμ και φορ ο Σαγκάλ.

Από την πλευρά του ο Ηλίας Χαραλάμπους «κατέβασε» το φιλοξενούμενο Λεβαδειακό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Ελιάσι στην εστία, με τους Πάντεα, Κορνέζο, Τσιβελεκίδη και Βήχο μπροστά του. Νίκας, Κωστή, Σουτ στα χαφ και Ούρσι, Μπαλντέ, Κομπνάν στην επίθεση.

Χωρίς φάσεις και ρυθμό

Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό τέμπο και οι δυο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες στις δυο εστίες. Στο 18' ο Κωστή εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στο χορτάρι και πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ραμίρεζ.

Η Κηφισιά είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια και είχε την καλύτερη ευκαιρία της στο 28'. Ο Πέτκοφ έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα πήγαινε στο «παραθυράκι» της εστίας και ο Ελιάσι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η πιο επικίνδυνη φάση ήταν για τους Βοιωτούς, στο 45ο λεπτό. Ο Κομπάν απέφυγε τον Αποστολάκη, γύρισε την μπάλα στον Κωστή, ο οποίος πλάσαρε πάνω στον Ούγκο Σόουζα.

Τέταρτο δοκάρι στη σεζόν για την Κηφισιά και «μοιρασιά»

Σε ανάλογο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος. Στο 59ο λεπτό, από σέντρα - σουτ του Αμπάντα, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, όμως ο Ελιάσι απέκρουσε σε κόρνερ

Στο 72' ο Ραμίρεζ βγήκε πολύ μακριά από την εστία του να διώξει, ο Εμμανουηλίδης πρόλαβε την μπάλα αλλά το γύρισμα του δεν πέρασε. Στο 76ο λεπτό η Κηφισιά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Σέντρα του Μάνσο απο τα δεξιά, κεφαλιά του Μπένι και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο, με την τύχη να γυρίζει την πλάτη στην Κηφισιά για τέταρτη φορά, σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Λέτο πιέσει και έψαξε το γκολ μέχρι το φινάλε, όμως εν τέλει δεν το βρήκε και οι δυο ομάδες πρόσθεσαν από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους.

ΜVP: O Ελιάσι με δυο εντυπωσιακές επεμβάσεις κράτησε το μηδέν για τον Λεβαδειακό.

Στο ύψος του: O Πέτκοφ στην επανεμφάνιση του στο κέντρο της άμυνας ένα εμεστή εμφάνιση.

Aδύναμος κρίκος: Λίγα πράγματα από τον Ούρσι, ο οποίος δεν έκανε αισθητή την παρουσία του.

Στραγάλι: Χωρίς ιδιαίτερο λάθος η διαιτησία του Τσέτσιλα.

Το ταμείο του Gazzetta: Οι δυο ομάδες δημιούργησαν λίγες φάσεις και δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν. Η Κηφισιά ήταν ανώτερη όμως ξανά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις στιγμές της, ενώ ο Λεβαδειακός έχει σοβαρά προβλήματα στην επίθεση.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Αποστολάκης (46' Μανσό), Ούγκο Σόουζα, Πέτκοφ, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αντόνισε (61' Εμπουλά), Πόμπο (46' Θεοδωρίδης), Μπένι, Σαγκάλ (83' Ζέρσον Σόουζα)

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Νίκας, Κωστή (70' Γκούμας), Σουτ (52' Συμελίδης), Ούρσι (52' Εμμανουηλίδης), Μπαλντέ (69' Μπάουζα), Κομπνάν (79' Οζέγκοβιτς)