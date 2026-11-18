Ο Ταξιάρχης Φούντας θα χάσει το ματς του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό, ενώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης δεν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals.

Την τρίτη τους κίτρινη κάρτα είδαν στο ματς με τον Ατρόμητο ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, επέλεξε σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς της Super League θα στερηθεί τις υπηρεσίες του καθενός.

Αρχικά, ο «Τάξι» θα χάσει το εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League, ματς στο οποίο, όπως είχαμε ήδη αναφέρει, έχει επίσης δηλωθεί ο Αχιλλέας Πούγγουρας.

Από την πλευρά του ο Κρητικός χαφ δεν θα είναι διαθεσιμός για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής, με αντίπαλο την Κηφισιά Tutu Deals, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων επέλεξε να μη δηλώσει κανέναν εκ των τριών τιμωρημένων του στο ερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεταξύ Λεβαδειακού και Κηφισιάς Tutu Deals οι Κρητικοί θα υποδεχτούν στο Ηράκλειο τον Ηρακλή.