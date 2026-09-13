Ουναΐ: «Να συνεχίσουμε με νίκες στο πρωτάθλημα»

Ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έκρυψε την χαρά του που σκόραρε τόσο γρήγορα μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και ανέφερε πως θέλει οι «πράσινοι» να συνεχίσουν με νίκες.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στην Super League επικρατώντας με 3-0 και του Παναιτωλικού. Ένας από τους πρωταγωνιστές των «πράσινων» ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ που πέτυχε και ένα πολύ ωραίο γκολ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μαροκινός μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ανέφερε τα εξής: «Είναι χαρά μου που σκόραρα εντός έδρας. Ήθελα να σκοράρω γρήγορα και τα κατάφερα. Μας πλαισίωσαν οι οπαδοί στο πλευρό μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι με νίκες στο πρωτάθλημα.

Πράγματι έχει αλλάξει σχεδόν όλοι η ομαδα. Παίκτες με ποιότητα και εμπειρία. Να μείνουμε επικεντρωμένοι με όρεξη και να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε αγώνα, να πάμε μακριά και είμαστε επικεντρωμένοι 100% σε αυτό.»