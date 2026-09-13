Ο Ντέσερς έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-0, άτυχος ο Λούζα.

Ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί στο ΟΑΚΑ και στο 43' ο Λούζα άγγιξε κι αυτός το πρώτο του γκολ.

Ο Ουναί πάσαρε στον Λούζα, αλλά το αριστερό σουτ του βρήκε λίγο στον Μαυρία και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι, σε κόρνερ.

Στο 45' έχασε απίθανη ευκαιρία ο Ντέσερς. Τρομερή κάθετη του Αντίνο, ο Νιγηριανός πέρασε τον Κουτσερένκο και πλάσαρε, αλλά ο Γκράναθ με τρομερό τάκλιν έσωσε το 3-0.