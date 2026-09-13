Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Λούζα και Ντέσερς άγγιξαν το 3-0
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Ο Ντέσερς έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-0, άτυχος ο Λούζα.
Ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί στο ΟΑΚΑ και στο 43' ο Λούζα άγγιξε κι αυτός το πρώτο του γκολ.
Ο Ουναί πάσαρε στον Λούζα, αλλά το αριστερό σουτ του βρήκε λίγο στον Μαυρία και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι, σε κόρνερ.
Στο 45' έχασε απίθανη ευκαιρία ο Ντέσερς. Τρομερή κάθετη του Αντίνο, ο Νιγηριανός πέρασε τον Κουτσερένκο και πλάσαρε, αλλά ο Γκράναθ με τρομερό τάκλιν έσωσε το 3-0.
@Photo credits: INTIME
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