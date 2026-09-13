Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Ο Ουναϊ με γκολάρα σημείωσε το 2-0
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Ο Ουναϊ στο 39' με τρομερό σουτ έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
Ο Αζεντίν Ουναϊ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Με εκπληκτικό σουτ.
Στο 39' από κλέψιμο του Λούζα, που ολοκλήρωσε ο Καλάμπρια, ο Ιταλός έδωσε στον Ουναΐ κι εκείνος κουβάλησε τη μπάλα μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής, όπου εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ και σημείωσε το 2-0.
Το γκολ του Ουναϊ
@Photo credits: INTIME
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