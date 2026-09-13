Ο Ουναϊ στο 39' με τρομερό σουτ έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Αζεντίν Ουναϊ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Με εκπληκτικό σουτ.

Στο 39' από κλέψιμο του Λούζα, που ολοκλήρωσε ο Καλάμπρια, ο Ιταλός έδωσε στον Ουναΐ κι εκείνος κουβάλησε τη μπάλα μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής, όπου εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ και σημείωσε το 2-0.

Το γκολ του Ουναϊ