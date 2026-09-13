Στα επίσημα του ΟΑΚΑ ο Σαλάχ Εντίν, χειροκροτήθηκε από φίλος του Παναθηναϊκού.

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου κι αφού υπήρξε οριστική συμφωνία του τριφυλλιού με τη Ρόμα. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, λοιπόν, είναι στα επίσημα και κατά την είσοδό του στο γήπεδο χειροκροτήθηκε από φίλος του Παναθηναϊκού.

To who is who του Σαλάχ Εντίν

Ο 24χρονος, ύψους 1,81 μ., αριστερός μπακ-χαφ διαθέτει και ολλανδικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, ενώ έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος. Είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας 13 συμμετοχές με το εθνόσημο, εκ των οποίων οι τέσσερις στο περασμένο Μουντιάλ, στο οποίο η χώρα του έφτασε μέχρι τους «8».

Ποδοσφαιρικό «προϊόν» του Άγιαξ, αναδείχθηκε στην Τβέντε, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 αντί 750.000 ευρώ και, έναν χρόνο αργότερα, τον πούλησε στη Ρόμα αντί 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τους «Tζιαλορόσι» αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς, όμως προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Αϊντχόφεν, κατακτώντας το πρωτάθλημα και έχοντας 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του, με μία ασίστ.

Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ από την παρουσία του Σαλάχ Εντίν στο ΟΑΚΑ