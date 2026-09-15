Ο τεχνικός της Γιαγκελόνια Αντριάν Σίμενιετς τόνισε ότι η ομάδα του σέβεται τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει μεγάλη πίστη για τη νίκη.

Η Γιαγκελόνια είναι ο πρώτος αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ο Άντριαν Σίμενιετς, τεχνικός της πολωνικής ομάδας, η οποία τερμάτισε τρίτη την περασμένη σεζόν (ισόβαθμη με την Γκόρνικ Ζάμπρζε που έπαιξε στα προκριματικά του Champions League και στο -4 από την πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν) τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχει πίστη για τη νίκη στον Πειραιά.

Η Γιαγκελόνια ήρθε στην Ελλάδα έπειτα από μία πολύ κακή εμφάνιση στον αγώνα πρωταθλήματος με τη Βίσλα Κρακοβίας, όπου ηττήθηκε 2-0 και τώρα ο Σίμενιετς θέλει να δει μία αποφασιστική ομάδα στην έδρα του Ολυμπιακού.

«Δεν έψαξα ιδιαίτερα για ανάλυση του αγώνα στην Κρακοβία. Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που δεν ίσχυαν, που τα συμπεράσματα δεν θα με βοηθούσαν να προετοιμάσω την ομάδα για αυτόν τον αγώνα», είπε αρχικά ο Σίμενιετς και πρόσθεσε:

«Η Γιαγκελόνια προσεγγίζει κάθε αγώνα ευρωπαϊκών διοργανώσεων με τη νοοτροπία της νίκης, ακόμη και εναντίον καταξιωμένων ομάδων, σε φημισμένα στάδια. Αυτό το είδος ομάδας, με αυτή τη νοοτροπία, θα ήθελα να δω την Τετάρτη: γενναία και αποφασισμένη να νικήσει. Φυσικά, δεν θα είναι ένας εύκολος αγώνας. Γνωρίζουμε όχι μόνο τη δύναμη αυτού του σταδίου και των οπαδών, αλλά τη δύναμη των αντιπάλων μας.

Η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει αλλαγή στην ταυτότητα της ομάδας. Πολλά πράγματα είναι σταθερά και πάνω απ' όλα, δίνουμε προσοχή στην ατομική ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού. Ξέρουμε ποιον θα αντιμετωπίσουμε αύριο.

Έχουμε πολλή χαρά και ενθουσιασμό και είμαστε περήφανοι για το επίπεδο που βρισκόμαστε, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε έναν αντίπαλο που είναι απογοητευμένος που δεν παίζει στο Champions League, που βλέπει το Europa League εντελώς διαφορετικά και έχει διαφορετικές προσδοκίες για αυτή τη διοργάνωση.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μπάτζετ, αλλά έχουμε παίξει επί ίσοις όροις εναντίον τέτοιων αντιπάλων κι έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα. Δεν προσεγγίζουμε το ματς με κόμπλεξ. Το προσεγγίζουμε με μεγάλο σεβασμό, αλλά ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε».

Ο Σίμενιετς τόνισε επίσης ότι ο εξτρέμ Ουσμάν Σο είναι διαθέσιμος, αλλά νοκ άουτ είναι ο στόπερ Γιούκι Κομπαγιάσι, εξαιτίας τραυματισμού.