Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήρθε στον Ολυμπιακό μαζί με τέσσερις συνεργάτες του, οι οποίοι θα είναι στο πλευρό του σε αυτή τη νέα θητεία.

Στην εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντικατέστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην άκρη του πάγκου, ωστόσο ο 55χρονος προπονητής δεν ήρθε μόνος του στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, τα προπονητικά των Πειραιωτών θα φορέσουν άλλοι τέσσερις συνεργάτες του Βάσκου τεχνικού, οι οποίοι θα είναι στο πλευρό του σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο πρώτος είναι ο 53χρονος Ισπανόας Ιμπόν Πενιαγκαρικάνο που θα έχει τον ρόλο του αναλυτή και ήταν στο πλευρό του Αλγκουαθίλ σε όλη του την πορεία σε δεύτερη και πρώτη ομάδα στη Σοσιεδάδ. Ως βοηθός του θα είναι ο Αρκάιτζ Λακάμπρα που ήταν στο πλάι του και στην Αλ Σαμπάμπ ενώ γυμναστής θα αναλάβει ο Σεντρίκ Τιούς.

Τέλος, ο νέος γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Μίκελ Σαϊθάρ που επίσης ήταν μαζί του στην Αλ Σαμπάμπ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Παναγιώτη Αγριογιάννη, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Πειραιώτες.