Ηρακλής - Ατρόμητος: Τα δοκάρια με Τσούμπερ και Ίβι Λόπεθ, ελέγχθηκε αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή στη φάση του «Γηραιού»
Ο Ατρόμητος πήρε προβάδισμα με τον Τσιλούλη στο 21' και στο 56' άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Τσούμπερ με φοβερό αριστερό να βλέπει την μπάλα να σταματάει στο αριστερό κάθετο.
Δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής πλησίασε την ισοφάριση με τον Ίβι Λόπεθ να σουτάρει, την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να «σκάει» στο χορτάρι.
Η φάση ελέγχθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ολόκληρη και τελικά η απόφαση ήταν να συνεχιστεί το παιχνίδι με το 0-1 να παραμένει.
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