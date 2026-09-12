Στο 56' ο Ατρόμητος και στο 58' ο Ηρακλής είχαν δοκάρια με Τσούμπερ και Ίβι Λόπεθ αντίστοιχα.

Ο Ατρόμητος πήρε προβάδισμα με τον Τσιλούλη στο 21' και στο 56' άγγιξε το δεύτερο γκολ με τον Τσούμπερ με φοβερό αριστερό να βλέπει την μπάλα να σταματάει στο αριστερό κάθετο.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής πλησίασε την ισοφάριση με τον Ίβι Λόπεθ να σουτάρει, την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να «σκάει» στο χορτάρι.

Η φάση ελέγχθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ολόκληρη και τελικά η απόφαση ήταν να συνεχιστεί το παιχνίδι με το 0-1 να παραμένει.