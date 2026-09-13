Σε ελληνικό έδαφος πάτησε ο Μπρούμα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη με συμβόλαιο 1+1 χρόνια.

Στην τελική ευθεία έχει η μεταγραφή του Μπρούμα στον Άρη καθώς ο 31χρονος εξτρέμ πάτησε σε ελληνικό έδαφος το πρωί της Κυριακής (13/09) προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους Θεσσαλονικείς.

Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μπενφίκα για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνια.

Ο ίδιος κόστισε 6,5 εκατ. ευρώ στους... αετούς τον περασμένο χειμώνα αλλά λόγω σοβαρού τραυματισμού έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα παίζοντας σε 17 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Να θυμίσουμε πως ο ίδιος έχει πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπράγκα (27 γκολ, 22 ασίστ σε 90 ματς), Γαλατασαράι (15 γκολ, 21 ασίστ σε 85 ματς), Αϊντχόφεν (15 γκολ, 10 ασίστ σε 81 ματς), Λειψία (10 γκολ, 5 ασίστ σε 67 ματς) ενώ στην προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα είχε 9 γκολ και 3 ασίστ σε 33 ματς.