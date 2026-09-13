Στο πρόγραμμα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και η μάχη για τη κορυφή!

Το πρόγραμμα της Κυριακής (13/09) στη Super League, περιλαμβάνει κάποια σπουδαία ματς με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από αυτή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα. Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει μία αντίδραση μετά την ήττα του από τον Παναθηναϊκό με 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Αλέσιο Λίσι ξέρει ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ελουστόντο, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Μεϊτέ όμως μπορεί να υπολογίζει κανονικά στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους Ντιέγκο Κόστα και Γιάκιτς. Ο πρώτος μάλιστα συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα, δεδομένων των απουσιών στο κέντρο της άμυνας.

Από την άλλη οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) στο Κύπελλο απέναντι στον Αστέρα, ενώ στο πρωτάθλημα γνώρισαν μία βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ.

Ένα ντέρμπι αποτελεί πάντα μία καλή ευκαιρία για τον νικητή να αποκτήσει ψυχολογία και ο Άρης θέλει να το πετύχει. Αμφότερες οι ομάδες πάντως θα είναι αρκετά προσεκτικές και το Under 2,5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 2.10 στη Novibet.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας φιλοξενεί την ΑΕΚ σε μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι Αρκάδες δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ακόμα κάποιον βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ στην πρεμιέρα τους στο Κύπελλο ήρθαν ισόπαλοι (1-1) με τον Άρη. Ξέρουν ότι έχουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο απέναντι στους πρωταθλητές όμως σε τέτοια ματς καλούνται να δείξουν χαρακτήρα.

Στην αντίπερα όχθη, η Ένωση πηγαίνει στην Τρίπολη με άκρως ανεβασμένο ηθικό. Η πρεμιέρα της στο Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ συνοδεύτηκε από νίκη (1-0) και καλή εμφάνιση.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς απέδειξε ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο και το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί τα σερί απαιτητικά παιχνίδια. Η αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα είναι ένα δυνατό τεστ. Δύσκολα θα δούμε ένα «ανοικτό» παιχνίδι και το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει ένα… ντέρμπι κορυφής. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να είναι οι μοναδικές που έχουν σημειώσει μόνο νίκες έως τώρα στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία εντός έδρας επικράτηση (3-1) το βράδυ της Πέμπτης (10/09) απέναντι στην Κηφισιά για την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Νίστρουπ, επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή και μπορεί να δέχτηκε την ισοφάριση στο 74’ αλλά αντέδρασε άμεσα. Έκανε έτσι το απόλυτο και στοχεύει μόνο σε νίκες έως τη διακοπή.

Ο Παναιτωλικός αποτελεί έως τώρα την ευχάριστη έκπληξη καθώς λίγοι περίμεναν να έχει εννιά βαθμούς μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι στον Παναθηναϊκό βέβαια πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που έχουν δείξει αμφότερες οι ομάδες πάντως, έχει αξία το Goal/Goal σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

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