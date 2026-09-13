ΠΑΟΚ–Άρης: Όσα άφησαν πίσω τους τα προηγούμενα 67 ντέρμπι

ΠΑΟΚ και Άρης συναντιούνται απόψε για 68η φορά με γηπεδούχο τον Δικέφαλο στο πρωτάθλημα. Το Gazzetta ξεφυλλίζει την ιστορία του ντέρμπι μέσα από αριθμούς, ρεκόρ και πρόσωπα.

Η Τούμπα φοράει απόψε (13/9, 21:00) τα… καλά της για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη και οι δύο ομάδες προσθέτουν ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια διαδρομή που, σε επίπεδο Α’ Εθνικής και Super League, άρχισε τον Φεβρουάριο του 1960.

Το αποψινό θα είναι το 68ο ΠΑΟΚ–Άρης για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο τον «Δικέφαλο». Στα προηγούμενα 67 (τα 66 έγιναν στην Τούμπα και μόλις ένα στο ουδέτερο γήπεδο των Τρικάλων), ο ΠΑΟΚ έχει 35 νίκες, ο Άρης 13 και 19 αναμετρήσεις δεν ανέδειξαν νικητή. Τα γκολ είναι 98-50 υπέρ των «ασπρόμαυρων».

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την υπεροχή του ΠΑΟΚ σε βάθος δεκαετιών. Η πιο βαριά υπογραφή του ήρθε στις 16 Φεβρουαρίου 1975, με το 5-0 να παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη νίκη του απέναντι στον Άρη ως γηπεδούχος στο πρωτάθλημα.

Ήταν η εποχή της μεγάλης ομάδας του Λες Σάνον, με τον Γιώργο Κούδα στο επίκεντρο. Ο «Μεγαλέξανδρος» βρήκε δύο φορές δίχτυα εκείνο το απόγευμα και το συγκεκριμένο ντέρμπι έμεινε ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά της ασπρόμαυρης κυριαρχίας εκείνης της περιόδου.

Το ρεκόρ των 44.791 εισιτηρίων

Δύο χρόνια αργότερα η Τούμπα έζησε μια διαφορετική ιστορική βραδιά.

Στις 13 Μαρτίου 1977, 44.791 θεατές έκοψαν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων που έχει καταγραφεί σε ΠΑΟΚ–Άρης με γηπεδούχο τον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0, με τον Νέτο Γκουερίνο να ανοίγει το σκορ στο 75ο λεπτό και τον Κώστα Ορφανό να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα έξι λεπτά αργότερα.

Άλλες εποχές, άλλες χωρητικότητες και μια εικόνα της Τούμπας που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί με τα σημερινά δεδομένα.

Το 1-4 που παραμένει η μεγαλύτερη νίκη του Άρη

Η άλλη πλευρά της ιστορίας έχει ως σημείο αναφοράς την 29η Αυγούστου 1998.

Ο Άρης πέρασε από την Τούμπα με 4-1, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη του στην έδρα του ΠΑΟΚ από την καθιέρωση της Α’ Εθνικής.

Πρωταγωνιστής ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τότε έκανε τα πρώτα βήματά του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Άγγελος Χαριστέας πέτυχε δύο γκολ, πριν ακολουθήσει μια καριέρα που τον οδήγησε στην Bundesliga και, έξι χρόνια αργότερα, στην κορυφή της Ευρώπης με την Εθνική ομάδα.

Κούδας και Σκαρτάδος στην κορυφή

Στους σκόρερ των ντέρμπι με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, δύο ονόματα μοιράζονται την πρώτη θέση για τους «ασπρόμαυρους».

Γιώργος Κούδας και Γιώργος Σκαρτάδος έχουν από τέσσερα γκολ απέναντι στον Άρη στα συγκεκριμένα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Για τους «κίτρινους», την πρώτη θέση μοιράζονται ο Αλέκος Αλεξιάδης και ο Στέλιος Πετκάκης με τρία γκολ.

Ο Πετκάκης, μάλιστα, πέτυχε και τα τρία στο ίδιο παιχνίδι. Στις 22 Οκτωβρίου 1967 ο Άρης επικράτησε 3-2 στην Τούμπα και ο επιθετικός των «κίτρινων» σημείωσε χατ τρικ, γράφοντας μια από τις ξεχωριστές προσωπικές επιδόσεις στην ιστορία του ντέρμπι.

Έντεκα ντέρμπι χωρίς ήττα

Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει και το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην έδρα του.

Άρχισε στις 2 Απριλίου 2000 με το 3-2 και έφτασε τα 11 διαδοχικά ΠΑΟΚ–Άρης. Στο διάστημα αυτό ο Δικέφαλος είχε εννέα νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες.

Το σερί σταμάτησε στις 3 Οκτωβρίου 2010. Ο Άρης του Έκτορ Ραούλ Κούπερ νίκησε 1-0, με τον Χαβίτο να σημειώνει το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Ακόμη και το συχνότερο σκορ της προϊστορίας δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση. Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ έχει εμφανιστεί 11 φορές, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ακολουθούν με οκτώ παρουσίες το 0-0, το 1-0 και το 0-1.

Η ισορροπία των τελευταίων χρόνων

Η συνολική παράδοση, πάντως, δεν περιγράφει απόλυτα αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Ο Άρης έχει καταφέρει να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικός στην Τούμπα, με τα ντέρμπι να κρίνονται συχνά στο ένα γκολ και τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μεγάλα σερί.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από την περσινή νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1, οι «ασπρόμαυροι» είχαν συμπληρώσει τρία διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη χωρίς νίκη αλλά και χωρίς να σκοράρουν.

Το 2023-24 η αναμέτρηση της κανονικής περιόδου ολοκληρώθηκε 0-0 και ο Άρης επικράτησε 1-0 στα Playoffs. Ακολούθησε ακόμη ένα 0-1 την επόμενη σεζόν, πριν ο ΠΑΟΚ απαντήσει με το περσινό 3-1.

Αυτό είναι και το αποτέλεσμα με το οποίο μπαίνει στο αποψινό ντέρμπι η πρόσφατη εντός έδρας ιστορία των δύο ομάδων.

Από το πρώτο 0-0 του Φεβρουαρίου του 1960 μέχρι το 3-1 του 2025 μεσολάβησαν 67 παιχνίδια, 148 γκολ, μεγάλες νίκες, γεμάτες εξέδρες και αρκετές γενιές ποδοσφαιριστών.