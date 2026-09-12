Ο Μπρούμα αποχωρεί από την Μπενφίκα και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτησή του ως ελεύθερου με συμφωνία 1+1 ετών.

Ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής κίνησης για τα άκρα της επίθεσης, με την περίπτωση του Μπρούμα να περνά πλέον στο τελικό της στάδιο. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονταν εδώ και αρκετές ημέρες σε επαφές τόσο με την πλευρά του 31χρονου εξτρέμ όσο και με την Μπενφίκα, αναζητώντας τη φόρμουλα που θα επέτρεπε τη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.



Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν και σύμφωνα με τη «Record», ο Μπρούμα ήρθε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του, το οποίο είχε διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Έτσι, αντί για το σενάριο δανεισμού που είχε εξεταστεί αρχικά, ο Πορτογάλος μπορεί πλέον να μετακινηθεί στον Άρη ως ελεύθερος. Ο παίκτης μάλιστα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες συζητήσεις και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, να ακολουθήσουν οι υπογραφές. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, η συμφωνία αφορά συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.



Ο Μπρούμα διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατάσαραϊ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λειψία, Αϊντχόφεν, Μπράγκα και Μπενφίκα. Γνωρίζει παράλληλα και την ελληνική πραγματικότητα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2020/21, όταν είχε 33 συμμετοχές, εννέα γκολ και τρεις ασίστ. Η τελευταία χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Πορτογάλο εξτρέμ, καθώς η ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη στο Eusébio Cup απέναντι στη Φενέρμπαχτσε τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα και περιόρισαν τις συμμετοχές του σε μόλις τρία επίσημα παιχνίδια την περασμένη σεζόν.

