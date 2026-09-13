Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (13/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πλούσιο, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 14:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχεται αντιμέτωπη με την Τσέλσι για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρο γυναικών στην Αγγλία. Την ίδια ώρα (Magenta Sport 3) οι Ρέιντζερς θα αναμετρηθούν με την Σέλτικ στο πλαίσιο των προημιτελικών του League Cup Σκωτίας.

Στις 15:00 (Magenta Sport 3) η Θέλτα θα φιλοξενήσει την Μάλαγα, ενώ στις 16:00 η Κόβεντρι την Μπράιτον (Nova Sports Premier League), η Λέτσε την Μόντσα (Magenta Sport 1) και η Νίκη Βόλου τον Ολυμπιακό Β' (ΕΡΤ2 Σπορ).

Στις 16:30 η Λειψία θα υποδεχθεί το Αμβούργο (Nova Sports 4), στις 17:15 η Μπαρτσελόνα την Λεβάντε (Magenta Sport 4) και στις 18:00 η Καλαμάτα τον Βόλο Elabet (Nova Sports Prime).

Αργότερα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League), η Έλβσμπεργκ την Μπάγερν Μονάχου (18:30, Nova Sports 3), ο Αστέρας Τρίπολης την ΑΕΚ (19:00, Nova Sports 2), η Νάπολι την Μπολόνια (19:00, Magenta Sport 1), η Χετάφε τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (19:30, Magenta Sport 3), η Μπενφίκα την Ζιλ Βιθέντε (20:00, Magenta Sport 2), η Κηφισιά τον Λεβαδειακό (21:00, Magenta Sport 1), ο ΠΑΟΚ τον Άρη (21:00, Nova Sports Prime), ο Παναθηναϊκός τον Παναιτωλικό (21:30, ΣΚΑΙ), η Σασουόλο τη Γιουβέντους (21:45, Magenta Sport 1), η Ρεάλ Σοσιεδάδ την Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 3) και η Φαμαλικάο την Σπόρτινγκ (22:30, Magenta Sport 2).

Στο μπάσκετ, ο Άρης θα αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα (15:45, ΣΚΑΙ), ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00, ΣΚΑΙ) και η ΑΕΚ με την Σουμπότιτσα (20:00, Action24). Παράλληλα, στις 17:30 (ERT Sports 1) θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία και στις 21:00 (ERT Sports 1) ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Τέλος στις 15:00 (ANT1) Θα διεξαχθεί στην Μαδρίτη το Grand Prix Ισπανίας και στις 21:00 (Eurosport 1) ο τελικός του US Open ανδρών ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Μπεν Σέλτον.

Οι μεταδόσεις της ημέρας