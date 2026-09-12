ΠΑΟΚ: Με Ντιέγκο Κόστα και Κρίστιαν Γιάκιτς η αποστολή για το ντέρμπι
Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το, πάντα ιδιαίτερο, τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα.
Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή, Γιάννούλη, Λουσέ, Ντεσπόντοφ και Χατζηδιάκο και δεν μπορεί να υπολογίζει και στον τιμωρημένο Ελουστόντο. Ο Ιταλός τεχνικός μετά την τελευταία προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά τόσο ο Ντιέγκο Κόστα, όσο και ο Κρίστιαν Γιάκιτς.
Αναλυτικά η αποστολή:
Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.
#Squadlist Η αποστολή της ομάδας μας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKARIS #slgr #NewEra— PAOK FC (@PAOK_FC) September 12, 2026
🔗https://t.co/0g6u4wdRqo pic.twitter.com/fUEVGJoubE
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