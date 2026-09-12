Ενισχυμένος με τον Βραζιλιάνος στόπερ και τον Κροάτη ανασταλτικό μέσο θα είναι ο Δικέφαλος στην αναμέτρηση με τους κιτρινόμαυρους.

Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το, πάντα ιδιαίτερο, τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή, Γιάννούλη, Λουσέ, Ντεσπόντοφ και Χατζηδιάκο και δεν μπορεί να υπολογίζει και στον τιμωρημένο Ελουστόντο. Ο Ιταλός τεχνικός μετά την τελευταία προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά τόσο ο Ντιέγκο Κόστα, όσο και ο Κρίστιαν Γιάκιτς.

Αναλυτικά η αποστολή:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

