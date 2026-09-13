Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να προβεί σε ελάχιστες, ίσως και μηδενικές, διαφοροποιήσεις, στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ (21:30-SKAI-Live από Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχοντας ως στόχο τη νίκη απέναντι στον «συγκάτοικό» του στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με την οποία θα επεκτείνει το σερί του στο 4/4 και θα τον φέρει επίσης μόνο πρώτο για πρώτη φορά μετά από περίπου 1.000 μέρες.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει δύο επιπλέον επιλογές στο «οπλοστάσιό» του σε σχέση με τον αγώνα με την Κηφισιά, αφού ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας επανήλθε από τον τραυματισμό του ενώ ο Σίριλ Ντέσερς εξέτισε την ποινή του κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστίων, μετά την μείωσή της κι έτσι τέθηκε ξανά στη διάθεση του Δανού τεχνικού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Θα κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ με τον Παναιτωλικό;

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Τζέικομπ Νίστρουπ κράτησε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Δανός τεχνικός εμπιστεύτηκε την ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 και στο ματς με την Κηφισιά και δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα (3-1) και την εικόνα.

Επομένως εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο εκείνος θα ακολουθήσει και για τρίτο σερί ματς το ρητό «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και θα διατηρήσει τα ίδια ακριβώς πρόσωπα στο αρχικό σχήμα των «πράσινων» στο αποψινό ματς με τον Παναιτωλικό.

Η απάντηση εδώ δεν μπορεί να δοθεί μ' ένα ναι ή μ' ένα όχι, ωστόσο το σενάριο αυτό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, αφού και να αποφασίσει να κάνει κάποιες αλλαγές, αυτές φαίνεται πως θα είναι ελάχιστες.

Μην ξεχνάμε πως εκείνος έχει αναφέρει αρκετές φορές για τις «συνδέσεις» μεταξύ των παικτών που δεν ήταν σε καλό επίπεδο λόγω του ότι είχαν λίγα λεπτά μαζί και γι' αυτό φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό, οπότε και σταμάτησαν οι απώλειες από τραυματισμούς, εκείνος προσπαθεί να «πειράζει» την ενδεκάδα όσο λιγότερο γίνεται, δημιουργώντας έτσι μία... μαγιά βασικών.

Σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε πως το επόμενο παιχνίδι από τους Αγρινιώτες είναι με την Κηφισιά για τον θεσμό του Κυπέλλου, οπότε είναι μία ιδανικότερη συνθήκη για ροτέισον, όπως έκανε και στο προηγούμενο κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Ο Πένια αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια ενώ και η τετράδα της άμυνας δεν θα έχει πιθανότατα αλλαγή με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να είναι στο κέντρο αυτής και τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα πλάγια.

Στην μεσαία γραμμή το δίδυμο των Κάνγκουα και Καμαρά φαίνεται πως διατηρηθεί, με τον Λούζα να μην παίρνει ακόμη φανέλα βασικού, παρ' ότι διεκδικεί μία από τις δύο θέσεις. Δεξιά θα είναι ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, αφού στο προηγούμενο παιχνίδι συνεισέφεραν πολλά και οι δύο.

Στην κορυφή της επίθεσης οι Τεττέη και Λιβάι έχουν το προβάδισμα, παρ' ότι δεν πήγαν καλά με την Κηφισιά, όμως δεν είναι απίθανο να δούμε στην ενδεκάδα και τον Ντέσερς, που επέστρεψε μετά το λάθος που έκανε.