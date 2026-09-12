Θρίλερ στο Πανθεσσαλικό. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Τσιλούλη, αλλά ο... γηπεδούχος Ηρακλής ισοφάρισε με τον Μάρκες στο 1-1 του Βόλου. Ο σκόρερ του «Γηραιού» βρήκε και 2ο τέρμα στις καθυστερήσεις που ακυρώθηκε μέσω VAR.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Βάλτερ Ματσάρι επέστρεψε στον πάγκο του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό, όπου είχε αποβληθεί στο ματς με τον Βόλο. Ο Ιταλός τεχνικός ξεκίνησε τον Αθανασιάδη στο τέρμα. Τριάδα στην άμυνα έπαιξαν οι Ρος, Πίνα, Βούρος, ο Σόρια είχε τη δεξιά πλευρά και ο Νανού την αριστερή. Στον άξονα ήταν οι Σουρλής, Καϊμπουέ, δεξιά ο Νιζέ, αριστερά ο Μιρ και στην κορυφή ο Κόλιτς. Σε θέση άμυνας η διάταξη ήταν 5-4-1, στην επίθεση 3-4-3.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ είχε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Ούρονεν και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον. Στα χαφ οι Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, δεξιά στην επίθεση η έκπληξη με τον Λύρατζη, αριστερά ήταν ο Τσιλούλης και ο Τσούμπερ πίσω από τον Περέα.

Γκολ μέσω VAR

Ο Ατρόμητος από την αρχή του αγώνα έδειχνε πιο τακτοποιημένος τακτικά και ήταν πιο απειλητικός. Στο 9' έγινε η πρώτη τελική στο ματς, όταν το διαγώνιο σουτ από δεξιά του Περέα, μπλόκαρε ο Αθανασιάδης.

Στο 20' κάθετη του Τσιλούλη στον Ούρονεν, αυτός στη μικρή περιοχή από αριστερά γύρισε, ο Ρος βρήκε τη μπάλα ελάχιστα και ο Τσούμπερ δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα από τα δύο μέτρα.

Στο επόμενο λεπτό, όμως, έγινε το 0-1. Σέντρα του Λύρατζη από δεξιά με το αριστερό, υπήρξε επαφή στο πέναλτι του Περέα, η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλούλη κι αυτός με δεξί πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε, ωστόσο, έπειτα από τον έλεγχο στο VAR και με το ημιαυτόματο οφσάιντ, μέτρησε και οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ. Στο ημιαυτόματο φάνηκε ότι ο Τσιλούλης καλυπτόταν όταν έκανε επαφή ο Περέα.

Στο 34' ο Περέα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, κοντρόλαρε κι έστρωσε στον Τσούμπερ, αλλά ο Αυστριακός πλάσαρε πάνω στον Αθανασιάδη. Οι τυπικά γηπεδούχοι μετά το γκολ φάνηκε να χάνουν ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωσή τους, έβγαζαν εκνευρισμό και στο 38' ζήτησαν κόκκινη κάρτα σε προβολή του Περέα που δεν βρήκε μπάλα, αλλά τον Αθανασιάδη. Η φάση ελέγχθηκε, όμως, κρίθηκε ότι η κίτρινη κάρτα που δόθηκε αρχικά ήταν αρκετή.

Ο Βάλτερ Ματσάρι στο ημίχρονο έβαλε τον Ραντόγια στον άξονα και τον Ίβι Λόπεθ αριστερά για να δώσει ενέργεια στην ομάδα του. Στο 56' πέρασε και τον Πέδρο Μάρκες στην επίθεση δίπλα στον Κόλιτς, ο Νιζέ πήρε αριστερά όλη την πλευρά και ο Σόρια τη δεξιά με τη διάταξη να είναι πλέον 3-5-2, ενώ ο Κέρκεζ απέσυρε τους κιτρινισμένους Περέα, Τσιλούλη.

Δύο δοκάρια και χαμός!

Στο 56'ο Ατρόμητος άγγιξε το 0-2. Μπαλιά του Μουτουσαμί, ο Τσούμπερ έφερε μπροστά του τη μπάλα, εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το αριστερό και η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι!

Στο 58' έκανε τη σέντρα ο Νιζέ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Λόπεθ κι αυτός έκανε από το ύψος του πέναλτι το αριστερό σουτ. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και μέσα από τη γραμμή, αλλά βοηθός και VAR έκριναν ότι δεν πέρασε ολόκληρη ή δεν είχαν ξεκάθαρο πλάνο. Κι αφού δεν υπάρχει goal line technology άφησαν το 0-1!

Φανταστικό γκολ και 1-1

Ο Ηρακλής είχε τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεζε, πότε σωστά, πότε ανορθόδοξα για να βρει το 1-1. Ο Ατρόμητος αντίθετα, μ' εξαίρεση το δοκάρι του Τσούμπερ, που θα μπορούσε βέβαια να τελειώσει το ματς, είχε τον νου πως θα κρατήσει το προβάδισμα κι όχι πως θα παίξει ποδόσφαιρο.

Ο Ηρακλής, λοιπόν, το έψαχνε το γκολ και το βρήκε στο 73' με εξαιρετικό τρόπο. Φανταστική κάθετη πάσα του Ρος στον Πέδρο Μάρκες κι ο Πορτογάλος φορ πλάσαρε θαυμάσια για το 1-1.

Το ματς είχε ένταση, αλλά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, καλύτερες επιθετικές ενέργειες. Στο 79' ο Ατρόμητος είχε καλή στιγμή. Δυνατό δεξί σουτ του Λύρατζη πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 81' απείλησε και ο Τσαντίλας. Μουτουσαμί, Τσούμπερ άλλαξαν τη μπάλα, μπήκε στη φάση ο Τσαντίλας, αλλά από καλή θέση σούταρε ψηλά άουτ.

Στο 83' έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ηρακλής. Ωραία κάθετη του Ίβι Λόπεθ, αλλά το αριστερό σουτ του Κόλιτς εντός περιοχής ήταν κακό κι έφυγε άουτ. Πολύ κακό τελείωμα του Βόσνιου φορ, όπως και στο 74'. Στο 88' ο Χουτεσιώτης απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ κεφαλιά του Μάρκες και στο 92' σούταρε ο Τσούμπερ με το δεξί και μπλόκαρε ο Αθανασιάδης.

Ακυρώθηκε γκολ νίκης!

Στο 94' ο Ηρακλής σκόραρε πάλι με τον Μάρκες! Βολέ του Ρος, κεφαλιά πάσα του Κούστα στον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος στο τετ α τετ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 2-1!

Ο Κατόπης, όμως, κλήθηκε να δει τη φάση για επαφή του Κούστα, πριν πάρει την κεφαλιά, χαμηλά στον Σταυρόπουλο. Όντως, υπήρχε επαφή, ο Κατόπης έκρινε ότι είναι φάουλ κι ακύρωσε το γκολ!

Στο 97' είχε δοκάρι ο Ατρόμητος. Σέντρα του Τσούμπερ από αριστερά, ο Τσαντίλας πήγε στην φάση, ενώ φάνηκε να είναι λίγο πιο μπροστά, αλλά την κεφαλιά πήρε ο Σερζίνιο και την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι. Σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, αλλά αν σκόραρε ο τελευταίος θα έψαχνε πάλι το VAR...



Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού (56' Πέδρο Μάρκες), Καϊμπουέ (46' Ραντόγια), Σουρλής (82' Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46' Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (86' Κούστα).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82' Σερζίνιο), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Μουντές (71' Καραμάνης), Τσιγγάρας, Τσιλούλης (56' Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Περέα (56' Τσαντίλας).