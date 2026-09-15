ΠΑΟΚ: Χωρίς τον κόσμο του σε Περιστέρι και Αγρίνιο
Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς την συμπαράσταση των οπαδών του τόσο στο αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – όπου η παρουσία φιλάθλων του στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακή- όσο και στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Superleague.
Και αυτό διότι οι εισηγήσεις της ΔΕΑΒ και της Αστυνομίας ήταν αρνητικές στο ενδεχόμενο να επιτραπεί μετακίνηση των οπαδών του Δικεφάλου στα εκτός δυο παιχνίδια που απομένουν μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος.
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