Μετά τις αρνητικές εισηγήσεις της Αστυνομίας και της ΔΕΑΒ ο ΠΑΟΚ δεν πήρε εισιτήρια για τους οπαδούς που θα ήθελαν να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους



Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς την συμπαράσταση των οπαδών του τόσο στο αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – όπου η παρουσία φιλάθλων του στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακή- όσο και στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 5η αγωνιστική της Superleague.

Και αυτό διότι οι εισηγήσεις της ΔΕΑΒ και της Αστυνομίας ήταν αρνητικές στο ενδεχόμενο να επιτραπεί μετακίνηση των οπαδών του Δικεφάλου στα εκτός δυο παιχνίδια που απομένουν μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος.