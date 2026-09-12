Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε κορυφή ο ΟΦΗ, εκτός 4άδας ο Ολυμπιακός!

Ο ΟΦΗ πέτυχε τη μεγάλη νίκη στο Φάληρο και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Παναιτωλικό! Εκτός τετράδας ο Ολυμπιακός.

H 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)

H Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 9

2. Παναιτωλικός 9

3.ΟΦΗ 9

4.ΑΕΚ 7

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5. Ολυμπιακός 7

6.ΠΑΟΚ 6

7.Άρης 6

8. Ηρακλής 4

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9. Bόλος Elabet 2

10. Κηφισιά 1

11. Ατρόμητος 1

12. Καλαμάτα 1

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

*Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο

Επόμενη αγωνιστική (5η)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – Κηφισιά (7μμ)

Αρης – Ηρακλής (7.30μμ)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρόπολης (7μμ)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)

