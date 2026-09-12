Superleague, η βαθμολογία: Πάτησε κορυφή ο ΟΦΗ, εκτός 4άδας ο Ολυμπιακός!
H 4η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1
Ηρακλής – Ατρόμητος ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)
Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)
ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)
H Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 9
2. Παναιτωλικός 9
3.ΟΦΗ 9
4.ΑΕΚ 7
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5. Ολυμπιακός 7
6.ΠΑΟΚ 6
7.Άρης 6
8. Ηρακλής 4
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9. Bόλος Elabet 2
10. Κηφισιά 1
11. Ατρόμητος 1
12. Καλαμάτα 1
13. Αστέρας AKTOR 0
14. Λεβαδειακός 0
*Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο
Επόμενη αγωνιστική (5η)
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – Κηφισιά (7μμ)
Αρης – Ηρακλής (7.30μμ)
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)
Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρόπολης (7μμ)
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)
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