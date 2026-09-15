Κρίστοφερ Νούνιες και Γιώργος Τζοβάρας απουσιάζουν από την αποστολή του Ατρομήτου για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (16/9, 20:00) αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν έχει στη διάθεσή του τον Νούνιες, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και τον Τζοβάρα, που είχε ένα χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής και θα λείψει τόσο από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όσο και από το επικείμενο με την Κηφισιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσαγδής συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή, μετά την υπογραφή του επαγγελματικού του συμβολαίου.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.