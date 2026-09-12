Στο 73' ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Ατρόμητο με σκόρερ τον Πέδρο Μάρκες.

Ο Ηρακλής βρήκε απάντηση στο τέρμα του Τσιλούλη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τον Ατρόμητο στο 73' με σκόρερ τον Πέδρο Μάρκες.

Ο Ρος έβγαλε φανταστική κάθετη στον Πέδρο Μάρκες και ο Πορτογάλος φορ με μια θαυμάσια εκτέλεση έγραψε το 1-1.