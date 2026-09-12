Ηρακλής - Ατρόμητος: Το γκολ του Πέδρο Μάρκες για το 1-1
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Στο 73' ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Ατρόμητο με σκόρερ τον Πέδρο Μάρκες.
Ο Ηρακλής βρήκε απάντηση στο τέρμα του Τσιλούλη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τον Ατρόμητο στο 73' με σκόρερ τον Πέδρο Μάρκες.
Ο Ρος έβγαλε φανταστική κάθετη στον Πέδρο Μάρκες και ο Πορτογάλος φορ με μια θαυμάσια εκτέλεση έγραψε το 1-1.
@Photo credits: INTIME
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