Στο 21' ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα απέναντι στον Ηρακλή στον Πανθεσσαλικό με σκόρερ τον Τσιλούλη.

Ο Τσιλούλης έγραψε το 0-1 για τον Ατρόμητο στο 21' σε ένα τέρμα που μέτρησε μέσω VAR καθώς αρχικά είχε σηκωθεί το σημαιάκι του βοηθού για οφσάιντ.

Ο Λύρατζης έβγαλε τη σέντρα, ο Περέα έκανε επαφή με την μπάλα και αυτή στρώθηκε στον Τσιλούλη, ο οποίος με πλασέ από κοντά βρήκε δίχτυα.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR και τελικά το γκολ μέτρησε για το 0-1.