Ηρακλής - Ατρόμητος: Το γκολ του Τσιλούλη για το 0-1
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Στο 21' ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα απέναντι στον Ηρακλή στον Πανθεσσαλικό με σκόρερ τον Τσιλούλη.
Ο Τσιλούλης έγραψε το 0-1 για τον Ατρόμητο στο 21' σε ένα τέρμα που μέτρησε μέσω VAR καθώς αρχικά είχε σηκωθεί το σημαιάκι του βοηθού για οφσάιντ.
Ο Λύρατζης έβγαλε τη σέντρα, ο Περέα έκανε επαφή με την μπάλα και αυτή στρώθηκε στον Τσιλούλη, ο οποίος με πλασέ από κοντά βρήκε δίχτυα.
Η φάση εξετάστηκε από το VAR και τελικά το γκολ μέτρησε για το 0-1.
@Photo credits: INTIME
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