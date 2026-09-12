Η ΑΕΚ καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις νίκες, στοχεύοντας στο πρώτο φετινό εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Αστέρα. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Όπως έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς, το πρωτάθλημα αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ και τη φετινή σεζόν και αυτό ο Σέρβος τεχνικός φροντίζει να τον υπενθυμίζει συχνά στους παίκτες του. Ειδικά από τη στιγμή που η Ένωση συμμετέχει στη διοργάνωση των αστεριών του Champions League, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ετοιμότητα μιας ομάδας. Και ο Νίκολιτς αυτό έχει προσπαθήσει να περάσει στον απόλυτο βαθμό στους ποδοσφαιριστές του προκειμένου όλη η συγκέντρωσή τους να είναι στο πως η ΑΕΚ θα περάσει με το διπλό την Κυριακή (13/9, 19:00) από την Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.

Η ΑΕΚ στοχεύει στο πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα. Γενικότερα οι εκτός έδρας εμφανίσεις της δεν είναι αντίστοιχες με εκείνες στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας νικήσει μόνο τον Νέστο στο Κύπελλο μακριά από την έδρα της και αυτό καλούνται να αλλάξουν ο Νίκολιτς και οι παίκτες του που έβγαλαν πραγματική αντίδραση μετά την άνευρη εμφάνιση στη Λεωφόρο και την γκέλα με την Κηφισιά. Νικώντας εμφατικά τον Άρη και ξεκινώντας ιδανικά τη συμμετοχή τους στο Champions League με το ισχνό αλλά καθαρό 1-0 επί της ΛΑΣΚ. Και μια ακόμα τέτοια εμφάνιση σε επίπεδο αποφασιστικότητας και προσήλωσης θέλει να δει ο Νίκολιτς και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η Ένωση μέχρι τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων έχει στο πρωτάθλημα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που πρέπει να τα πάρει καθώς μετά την Τρίπολη ακολουθεί ο Βόλος. Και ο Νίκολιτς ξέρει ότι οι έξι βαθμοί θα φέρουν την ομάδα του σε ιδανική κατάσταση ενόψει του κενού διαστήματος των τριών εβδομάδων που έρχεται. Ο Σέρβος τεχνικός έχει μια δεδομένη απουσία που αφορά τον Στρακόσια, ο οποίος όπως είναι γνωστό έχει υποστεί ένα ράγισμα στο χέρι και θα είναι διαθέσιμος μετά την επανέναρξη, με τον Μπρινιόλι να υπερασπίζεται την εστία.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα απέναντι στον Αστέρα

Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τις επιλογές του Νίκολιτς είναι αν θα έχει κάποια μικρή αλλαγή στο αρχικό του σχήμα και ποια θα είναι αυτή, εφόσον δεν παρατάξει την ίδια ενδεκάδα με αυτή κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η άμυνα αναμένεται να παραμείνει η ίδια με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, ενώ στη δυάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής τη θέση δίπλα στον Μαρίν διεκδικούν ο Κάιρινεν με τον Βιτάλις.

Από εκεί και πέρα στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά προβάδισμα έχουν οι Μάγερ και Κοϊτά αντίστοιχα, με τον Γκατσίνοβιτς να υπάρχει επίσης ως σκέψη στα αριστερά, ενώ στην επίθεση το δίδυμο του Βάργκα με τον Γιόβιτς αναμένεται να διατηρηθεί. Η ΑΕΚ θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της στην Τρίπολη καθώς 1.500 οπαδοί των κιτρινόμαυρων θα δώσουν το «παρών» στο πέταλο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».