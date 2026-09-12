Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον «συγκάτοικο» στην κορυφή του βαθολογικού πίνακα, Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ, όπου θα δώσουν το παρών περίπου 600 φίλοι των Αγρινιωτών.

Το ευχάριστο νέο για τον Γιάννη Αναστασίου είναι η επιστροφή του Ματέο Μεχία στη διάθεσή του. Ο Κολομβιανός φορ έχασε το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, λόγω ενός χτυπήματος σε προπόνηση, όμως ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του.

Από την άλλη, εκτός παραμένει ο Λάμπρος Σμυρλής, o οποίος δεν είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.