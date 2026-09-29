Μαυρίας: «Στόχος να βγει ο Παναιτωλικός στην Ευρώπη, να έχουμε απαιτήσεις»

Ο Χάρης Μαυρίας μίλησε στο Αχελώος TV και έθεσε ως στόχο την έξοδο του Παναιτωλικού στην Ευρώπη, ενώ τόνισε πως πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις.

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στην τρέχουσα Stoiximan Super League, έχοντας τρεις νίκες σε πέντε αγωνιστικές, οι οποίες μάλιστα ήταν διαδοχικές στα ισάριθμα πρώτα ματς της χρονιάς. Ο αρχηγός του Τίτορμου, Χάρης Μαυρίας, μίλησε στο Αχελώος TV και στην εκπομπή «Στα γήπεδα», στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε πως ο στόχος εδώ και χρόνια είναι η έξοδος των Αγρινιωτών στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Χάρη Μαυρία για τον Παναιτωλικό

Αρχικά αναφέρθηκε στην έναρξη της σεζόν στο πρωτάθλημα:

«Σίγουρα ήταν πολύ καλό ξεκίνημα. Η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και προσήλωση. Με τη βοήθεια του κόσμου πήραμε τρεις νίκες. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, μπήκαν στο κλίμα της ομάδας. Τα επόμενα δύο ματς ήταν με πολύ καλούς αντιπάλους, που έχουν ξεκινήσει προετοιμασία πολύ νωρίτερα από εμάς. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ σταθήκαμε πολύ καλά, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια και τέτοιους αντιπάλους».

Για το τι δεν πήγε καλά στα δύο τελευταία ματς:

«Με ομάδες τέτοιου επιπέδου η συγκέντρωση και τα ατομικά λάθη κοστίζουν. Θεωρώ ότι είναι και το θέμα της ψυχολογίας. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να βγάλουμε δυναμικότητα. Νομίζω ότι στα τέσσερα ημίχρονα με Παναθηναϊκό-ΠΑΟΚ, στο τελευταίο δείξαμε αυτό ακριβώς».

Για τον λόγο που «στέριωσε» τόσα χρόνια στον Παναιτωλικό:

«Έχω αγωνιστεί σε Γερμανία, Αγγλία. Είμαι τέσσερα χρόνια εδώ. Έχω μόνο καλά λόγια για την ομάδα, τον σύλλογο, τον οργανισμό. Ο ποδοσφαιριστής νοιάζεται να βρίσκει υγεία στο περιβάλλον. Υπάρχει απόλυτη υγεία στον Παναιτωλικό. Είναι μία ομάδα που έχει προπονητικό κέντρο που δεν το βρίσκεις ούτε στο εξωτερικό. Έχει γήπεδο στολίδι, που χαίρεσαι να παίζεις και να το βλέπεις στην τηλεόραση. Είναι πανέμορφο. Ασπάζομαι αυτά που πρεσβεύει ο Παναιτωλικός. Με κάνουν να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Για τον φετινό στόχο του Παναιτωλικού:

«Εντάξει. Ξέρουμε ότι ο στόχος είναι όλα αυτά τα χρόνια να βγει ο Παναιτωλικός Ευρώπη. Εγώ που είμαι από τους πιο παλιούς θεωρώ ότι είναι ευθύνη μου να το μεταδώσω στους συμπαίκτες μου. Αυτός είναι ο στόχος. Να κοιτάμε ψηλά, να έχουμε απαιτήσεις. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για αυτό το πράγμα».

Για τον αποκλεισμό από το Κύπελλο:

«Ο στόχος του Κυπέλλου, όπως έδειξε το παράδειγμα του ΟΦΗ μπορεί να γίνει εφικτός. Μείναμε νωρίς εκτός θεσμού. Μας πόνεσε, μας έθιξε ως ομάδα. Ήταν πολύ άσχημο για μένα. Από την άλλη είχαμε τρεις μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος. Μας πείσμωσε ώστε να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Είναι μεγάλη η συνέχεια. Έχοντας στο μυαλό μας ότι μείναμε εκτός του ενός στόχου, να δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε όσα είπα παραπάνω».

Για τον κόσμο του Παναιτωλικού:

«Το ματς με την Κηφισιά που ήταν στα νταμάρια, το λέω και ανατριχιάζω ακόμα, είναι πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα. Ο κόσμος του Παναιτωλικού έχει δείξει ότι είναι κοντά μας. Με τις εκδρομές του, στο γήπεδό μας, δεν το συναντάς εύκολα. Όσες φορές ήρθαν και στο προπονητικό κέντρο μας στηρίζουν, μας λένε ότι έχουν απαιτήσεις. Όλο αυτό το εκτιμούμε, πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το τι πρέπει να γίνει στον Παναιτωλικό, έτσι ώστε να αλλάξει επίπεδο:

«Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Παναιτωλικός λογίζεται για τη μέση και πάνω. Για πιο ψηλά. Όσα είπα και πιστεύω, πρέπει να τα βγάλουμε όλοι. Ομάδα, στελέχη, κόσμος».