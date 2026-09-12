Μετά την εξάντληση των αρχικών 500 εισιτηρίων ο Παναθηναϊκός έδωσε ακόμα 100 «κομμάτια» στον Παναιτωλικό.

Ο Παναιτωλικός την ερχόμενη αγωνιστική θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ από τον «συγκάτοικο» του στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, Παναθηναϊκό, κι όπως ήταν δεδομένο θα έχει δυναμική στήριξη από τους οπαδούς του.

Οι φίλοι των Αγρινιωτών περίπου 48 ώρες πριν τη σέντρα του ματς της ερχόμενης Κυριακής (13/9, 21:30) εξάντλησαν τα 500 εισιτήρια που διέθεσε αρχικά το Τριφύλλι και σε αυτό το πλαίσιο οι γηπεδούχοι έδωσαν ακόμα περισσότερα για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Οι Πράσινοι διέθεσαν επιπλέον 100 εισιτήρια στους Κιτρινομπλέ, τα οποία αναμένεται να γίνουν «καπνός» με... συνοπτικές διαδικασίες.

Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 15 ευρώ και η διάθεσή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

Οι φίλοι των Καναρινιών θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22. Η προσυγκέντρωση θα γίνει στην πύλη Α, στην οδό Σπύρου Λούη, όπου υπάρχει και πάρκινγκ.