Σε ιταλικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Βισέντε Ταμπόρδα θα μπορούσε να είναι μία επιλογή για την εθνική της γειτονικής χώρας!

Η Ιταλία, η οποία ήταν εκτός από ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο, προσπαθεί ν' αναγεννηθεί υπό την καθοδήγηση του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο tuttomercato web, οι γείτονες αναζητούν παίκτες και με ιταλικό διαβατήριο σε όλο τον πλανήτη και ένας απ' αυτούς είναι και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 25χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού έχει και ιταλική υπηκοότητα, αφού έχει ρίζες από τη γειτονική χώρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ: «Η ομοσπονδία ψάχνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη για παίκτες που θα μπορούσα να κληθούν στην εθνική Ιταλίας του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Ο Μαντσίνι και το επιτελείο του θα επικεντρωθούν σε ανερχόμενους παίκτες από τη Serie A, αλλά κι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποδοσφαιριστές που διαθέτουν ιταλικό διαβατήριο, όπως ο Ρετέγκι. Μεταξύ αυτών των παικτών θα μπορούσε να είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα, ένας μεσοεπιθετικός που έπαιξε στη Μπόκα Τζούνιοτς και ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές το 2025 στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Πλατένσε. Τώρα παίζει στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ταμπόρδα έχει επιδείξει σταθερή πρόοδο με την άφιξή του στην Ευρώπη. Την περασμένη περίοδο είχε 6 γκολ και 3 ασίστ σε 21 ματς. Φέτος μέχρι στιγμής έχει 3 γκολ και 2 ασίστ σε 9 παιχνίδια. Αυτοί οι αριθμοί έχουν τραβήκει την προσοχή με τον παίκτη να φέρεται να έχει δώσει ήδη την έγκρισή του για την πιθανότητα να παίξει στην Ιταλία».