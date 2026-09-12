Ολυμπιακός: Τι αποτέλεσμα φέρνει όταν αλλάζει προπονητή!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τα αποτελέσματα που φέρνει ο Ολυμπιακός όταν αλλάζει προπονητή.

Πρώτο παιχνίδι λοιπόν σήμερα του Ολυμπιακού μετά την αλλαγή προπονητή, με τον Ιμανόλ πλέον στον πάγκο του αντί του Μεντιλίμπαρ.

Οπότε έχει μία σημασία να καταγράψουμε τι αποτελέσματα φέρνει ο Ολυμπιακός όταν αλλάζει προπονητή κατά τη διάρκεια μίας σεζόν, όπως συνέβη τώρα, κι όχι όταν ξεκινάει κανονικά τη σεζόν.

Παίρνουμε το δείγμα μίας 15ετίας, από τότε που είναι στην ηγεσία του συλλόγου ο Μαρινάκης. Συμπεριλαμβάνουμε και τα αποτελέσματα με υπηρεσιακούς προπονητές, που έμειναν για κάποια παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ηρακλής-Ολυμπιακός 2-1 με Βαλβέρδε

Αστέρας-Ολυμπιακός 0-1 με Μίτσελ

Ξάνθη-Ολυμπιακός 1-3 με Βίτορ Περέϊρα

Αρούκα-Ολυμπιακός 0-1 με Πάουλο Μπέντο

Ολυμπιακός-Μπεσίκτας 1-1 με Βούζα

Ολυμπιακός-Πλατανιάς 2-1 με Λεμονή

Γιουβέντους-Ολυμπιακός 2-0 με Λεμονή

Ολυμπιακός-Πλατανιάς 2-0 με Όσκαρ Γκαρθία

Ολυμπιακός-Κέρκυρα 5-1 με Κόντη

Ολυμπιακός-Σλόβαν 1-1 με Κορμπεράν

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 2-0 με Μίτσελ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1 με Ανιγκό

Ολυμπιακός-Τόπολα 5-2 με Καρβαλιάλ

Ολυμπιακός-Φέρεντσβαρος 1-0 με Μεντιλίμπαρ

Διαπιστώσεις:

Ο Ολυμπιακός έχει μόνο νίκες (πέντε στα πέντε) όταν αλλάζει προπονητή και παίζει στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα η, το Κύπελλο.

έχει μόνο νίκες (πέντε στα πέντε) όταν αλλάζει προπονητή και παίζει στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα η, το Κύπελλο. Όταν παίζει με ευρωπαϊκές ομάδες στο Καραϊσκάκη έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

με ευρωπαϊκές ομάδες στο Καραϊσκάκη έχει δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Όταν παίζει εκτός έδρας για το πρωτάθλημα έχει δύο νίκες και μία ήττα.

εκτός έδρας για το πρωτάθλημα έχει δύο νίκες και μία ήττα. Όταν παίζει εκτός έδρας για την Ευρώπη έχει μία νίκη και μία ήττα.

Εάν επαναληφθεί η ιστορία σήμερα θα κερδίσει τον ΟΦΗ.

Άσχετο: Δύο διαφορετικές εκδοχές εμφανίζει ο γαλλικός Τύπος για τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ζαουέ από την Μπαστιά. Η μία εκδοχή φέρνει τον 21χρονο μεσοκυνηγό κοντά στον Ολυμπιακό με ένα ποσό λίγο πάνω από 2 εκ. Ευρώ. Η άλλη εκδοχή τον φέρνει κοντά στη Ρεμς, που φέρεται να έχει κάνει από χθες κόντρα ρελάνς και να βρίσκεται πιο κοντά να συμφωνήσει μαζί του, «λόγω της προτίμησης του παίκτη να μείνει στη Γαλλία».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν προχωράει η μεταγραφή του Παουλίνιο για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Μεξικό, που αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος γκολτζής αρνήθηκε την προοπτική της επιστροφής του στην Ευρώπη κι επέλεξε να παραμείνει στην Τολούκα, «διότι νιώθει άνετα στο Μεξικό, όπου είναι πολύ βολεμένος με την οικογένεια του κι είναι ευχαριστημένος με την ομάδα του, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029».

Πάντα κατά το ρεπορτάζ, «το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ήταν γνήσιο κι έδωσε στον 33χρονο Πορτογάλο την ευκαιρία να γυρίσει στην Ευρώπη, αλλά αυτός είπε ευχαριστώ κι αρνήθηκε». Ο Παουλίνιο λατρεύεται στην Τολούκα, καθώς έχει απίστευτα στατιστικά: κατά μέσο όρο ένα γκολ η, ασίστ σε κάθε παιχνίδι του στο Μεξικό εδώ και πάνω από μία διετία!

Παρεμπιπτόντως, κι αφού αναφερόμαστε στο Μεξικό…

❤️🇬🇷 Hormiga Gonzalez’s house tour in Greece.



The 23-year-old Mexican striker is enjoying his first weeks as a new Olympiacos player. 🏠👏🏼 pic.twitter.com/u5IpkDuIFq — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 11, 2026

Και για το τέλος κι άλλο ένα ιμότζι 👍