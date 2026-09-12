Η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Μεξικανούς, με δημοσιογράφους να βρίσκονται στη χώρα μας.

Πολύ ωραία έχει ξεκινήσει το ταξίδι του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ευρώπη και τον Ολυμπιακό, με τον Μεξικανό στράικερ να πετυχαίνει δυο γκολ στη νίκη επί του Βόλου για το Κύπελλο (3-2) και να φτάνει συνολικά τα τρία σε επτά αναμετρήσεις.

Η μεταγραφή του 23χρονου από την Τσίβας στους Πειραιώτες έχει προκαλέσει... τρέλα στους συμπατριώτες του, που κατακλύζουν με σχόλια τις δημοσιεύσεις στα social media και παρακολουθούν κάθε κίνηση του «Ορμίγκα». Σε αυτό φυσικά παίζει ρόλο και η παρουσία -δικών τους- ρεπόρτερ στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, άνθρωποι του Azteca Deportes βρίσκονται στη χώρα μας και... ακολουθούν τον Γκονζάλες. Πέραν από δηλώσεις που πήραν μετά το παιχνίδι Κυπέλλου, βρέθηκαν και στο σπίτι του για να διαπιστώσουν αν όντως έχει... μια γάτα και μια χελώνα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.