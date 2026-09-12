Ο Μπρόζοβιτς που ακούστηκε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κλείνει στην Αλ Σάντ του Λουτσέσκου

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, που το καλοκαίρι είχε συνδεθεί με μία ενδεχόμενη μεταγραφή στην Ελλάδα, βρίσκεται πολύ κοντά στην Αλ Σαντ του Κατάρ, την οποία προπονεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς το περασμένο καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας και τώρα βρίσκεται στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του.

Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα το όνομα του είχε συνδεθεί με μία ενδεχόμενη μεταγραφή στην Ελλάδα για λογαριασμό των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη και έτσι ο παίκτης παραμένει διαθέσιμος.

Όπως όλα δείχνουν βέβαια, ο Κροάτης μέσος φαίνεται πως έχει βρει την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Αναλυτικότερα, δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, αναφέρει πως ο 33χρόνος διεθνής βρίσκεται πολύ κοντά στην Αλ Σαντ, η οποία αγωνίζεται στην 1η κατηγορία του Κατάρ υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο άλλοτε μέσος της Ίντερ θα υπογράψει ένα... πλουσιοπάροχο συμβόλαιο δύο ετών με τον σύλλογο από τη Μέση Ανατολή, με ετήσιες απολαβές ανώ των 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλα 6 ως μπόνους υπογραφής.

🚨 Excl. - Marcelo #Brozovic is one step away to sign for #AlSadd as a free agent. Contract until 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2026



Ο Μπρόζοβιτς αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στην Αλ Νασρ ως συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο, σημειώνοντας 124 επίσημες συμμετoχές με συνολικό απολογισμό 8 γκολ και 23 ασίστ, ενώ παράλληλα κατέκτησε και ένα πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας.